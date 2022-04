ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 67 Fernsehsender und 39 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien. Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich ca. 12.000 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell".



Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (21.04.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die RTL Group-Aktie (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) charttechnisch unter die Lupe.Klassische Titel der "old economy" würden sich im bisherigen Jahresverlauf sehr gut schlagen. In diese Kategorie falle mit einem Kursplus von rund 14% sicherlich auch die RTL Group-Aktie. Das vergangene Jahr sei der Medientitel um den Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 45,41 EUR) gependelt und habe dabei eine Flaggenformation ausgeprägt. Der Ausbruch aus diesem trendbestätigenden Muster habe ein erstes Signal in Sachen fortgesetztem Erholungstrend geliefert. Aktuell sei mit dem endgültigen Bruch des seit April 2015 bestehenden Baissetrends (akt. bei 49,83 EUR) ein weiteres gefolgt. Rückenwind erhalte das Papier durch eine Reihe von Indikatoren. Besonders hervorheben möchten die Analysten das neue MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). In der Summe winke ein neues Bewegungshoch oberhalb der Marke von 53,50 EUR. Perspektivisch würden die abgeschlossene Flaggenkonsolidierung und der langfristige Abwärtstrendbruch sogar auf einen Anlauf auf die horizontalen Barrieren zwischen 57,70 EUR und rund 60 EUR hoffen lassen. Als Absicherung sei dagegen der o. g. ehemalige Abwärtstrend prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:53,45 EUR +0,47% (21.04.2022, 08:42)XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:53,05 EUR +0,95% (20.04.2022, 17:35)