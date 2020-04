Börsenplätze RTL Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

29,26 EUR -4,07% (03.04.2020, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

29,20 EUR +4,43% (03.04.2020, 13:57)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien.



Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8.500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell". Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (03.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des TV-Konzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) unter die Lupe.Die TV-Sender, Radiostationen und Streaming-Angebote der RTL Group würden in Zeiten von Corona deutlich höhere Reichweiten und Nutzerzahlen verzeichnen. Doch zumindest kurz- und mittelfristig könne die Sendergruppe daraus offenbar kein Kapital schlagen: "Während das erste Quartal des Jahres 2020 weitgehend den Erwartungen entspricht, werden Stornierungen für Werbebuchungen und Verschiebungen von Produktionen die Ergebnisse der RTL Group in den kommenden Monaten negativ beeinflussen", habe der Medienkonzern nun gewarnt.Die Konsequenz: Der Ausblick für das laufende Jahr sei kassiert worden. Die globalen wirtschaftlichen Entwicklungen hätten sich seit Mitte März, als der Ausblick veröffentlicht worden sei, signifikant verschlechtert, habe die RTL Group mitgeteilt.Erst vor drei Wochen habe die RTL Group für 2020 ein Umsatzplus von zwei bis drei Prozent prognostiziert. Beim bereinigten EBITDA habe der Konzern damals einen Rückgang von bis zu sieben Prozent angepeilt - vor allem wegen Ausgabe für Streaming-Dienste. Um diesen Kostenfaktor bereinigt sollte das operative Ergebnis auf Vorjahresniveau landen. Das sei nun Makulatur. Derzeit sei man auch nicht in der Lage, eine neue Jahresprognose abzugeben, heiße es seitens des Medienkonzerns.Auch die Dividende falle der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Coronakrise zum Opfer. Es sei nun wichtig, Liquidität sicherzustellen. Aus diesem Grund werde es bei der Hauptversammlung am 30. Juni 2020 keinen Dividendenvorschlag geben, habe die RTL Group weiter mitgeteilt.Im vorbörslichen Handel bei Tradegate sei die RTL Group-Aktie daraufhin um rund zehn Prozent eingebrochen. Zwar habe sie die Verluste seitdem auf rund vier Prozent reduzieren können. Damit zähle sie aber immer noch zu den schwächsten Aktien im MDAX. Zudem droht kurzfristig ein erneuter Test des bisherigen Krisentiefs im Bereich von 26,90 Euro, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link