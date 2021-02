Unternehmensnachrichten:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) sei eines der Unternehmen mit der besten Performance an der deutschen Börse. Das internationale Medienunternehmen habe bekanntgegeben, dass es SpotX, eine Plattform für Videowerbung, an das US-amerikanische Ad-Tech-Unternehmen Magnite verkaufen werde. Der Gesamtwert des Deals belaufe sich auf 1,17 Milliarden Dollar und werde in bar und in Aktien beglichen. Die RTL Group erhalte 560 Millionen Dollar in bar und 14 Millionen Magnite-Aktien zum Preis von 43,49 Dollar pro Stück. Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Quartal 2021 erwartet.



Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) und Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) würden heute mit dem breiten Halbleitersektor im Plus notieren. Die Bewegung komme, nachdem einige Analysten zu spekulieren begonnen hätten, dass STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) möglicherweise nach einem europäischen Halbleiterunternehmen zur Übernahme suche.



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) habe gesagt, dass es die Versorgung mit Lipiden, die für die Herstellung des Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE)/BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX)-Coronavirus-Impfstoffs benötigt würden, deutlich erhöhen und die Lieferungen gegen Ende 2021 beschleunigen werde. (05.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten heute höher in den Handel, so die Experten von XTB.Während die Indices zu Beginn des Kassahandels einen Pullback erlebt hätten, sei die Aufwärtsbewegung später wieder aufgenommen worden. Der deutsche Leitindex habe sich dem Bereich von 14.100 Punkten genähert und notiere in Schlagdistanz zu seinen Allzeithochs. Schwächer als erwartet ausgefallene Daten aus der deutschen Wirtschaft, die einen Rückgang der Fabrikaufträge um 1,9% im Monatsvergleich gezeigt hätten, hätten die Bullen nicht entmutigen können.