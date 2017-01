Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

72,15 EUR +2,01% (31.01.2017, 12:34)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (31.01.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Analyst Daniel Kerven von Merrill Lynch:Daniel Kerven, Analyst von Merrill Lynch, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) und erhöht das Kursziel von 74 auf 87 Euro.Die RTL Group-Aktie werde mit einem Abschlag zur Branchenbewertung gehandelt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der Trendwende bei der Produktionstochter Fremantle, dem digitalen Wachstum und des sich verbessernden Werbeumfeldes sei das Papiere des TV-Konzerns zu niedrig bewertet. Zudem sei auch die Dividendenrendite positiv hervorzuheben.Daniel Kerven, Analyst von Merrill Lynch, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die RTL Group-Aktie von "underperform" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 87 Euro angehoben. (Analyse vom 31.01.2017)XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:72,27 EUR +2,22% (31.01.2017, 12:48)