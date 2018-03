Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

21,14 EUR +2,92% (29.03.2018, 10:45)



Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

21,48 EUR +4,93% (29.03.2018, 10:57)



ISIN RIB Software-Aktie:

DE000A0Z2XN6



WKN RIB Software-Aktie:

A0Z2XN



Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTAF



Kurzprofil RIB Software SE:



Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 800 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (29.03.2018/ac/a/t)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RIB Software Jahreszahlen: EBITDA steigt um 23,2 Prozent - Erhöhung der Dividende auf 0,18 EUR - AktiennewsDie RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gibt heute ihre Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2017 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Umsatzerlöse konnten im Geschäftsjahr 2017 um 10,6% auf 108,3 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 97,9 Mio. EUR). Das EBITDA stieg im Berichtszeitraum um 23,2% auf 40,3 Mio. EUR (Vorjahr: 32,7 Mio. EUR). Die EBITDA Marge erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr 37,2% (Vorjahr: 33,4%). Die Software-Lizenzumsätze stiegen um 20,1% auf 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 28,9 Mio. EUR). Im Key Account Bereich stiegen die Softwareerlöse mit iTWO um 20,7% auf 13,4 Mio. EUR (Vorjahr: 11,1 Mio. EUR). Im Mass Market stieg der Softwareumsatz mit iTWO um 18,4% auf 13,5 Mio. EUR (Vorjahr: 11,4 Mio. EUR). Das operative EBITDA* konnte um 20,9% auf 39,9 Mio. EUR (Vorjahr: 33,0 Mio. EUR) gesteigert werden. Der Verwaltungsrat der RIB Software SE wird der Hauptversammlung vorschlagen, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,18 EUR an die Aktionäre auszuschütten (Vorjahr: 0,16 EUR).Ein Highlight im Jahr 2017 war der erfolgreiche Aufbau der YTWO SCM Plattform und die Gewinnung der ersten Pilotkunden in den USA, Asien und Deutschland. Das mit dem Silicon Valley Unternehmen Flex gegründete Joint Venture konnte die hochgesteckten Ziele im ersten Geschäftsjahr erreichen und diente als Muster für die Entwicklung der MTWO Cloud Plattform. Im März konnte mit Microsoft ein namhafter strategischer Partner für MTWO gewonnen werden. Beide Plattformen basieren auf der iTWO 4.0 Technologie und haben das Ziel, gemeinsam bis zu 2 Mio. iTWO User mittelfristig über einen abgestimmten Business Plan (go to market) zu erreichen. Geplant ist innerhalb der ersten 24 Monate 100.000 User für die MTWO Plattform zu gewinnen. Ziel ist es jetzt, neben den strategischen Partnern Flex und Microsoft, zusätzlich in den nächsten 36 Monaten ein globales MTWO Partner Netzwerk aufzubauen. Zur schnelleren Zielerreichung haben wir unsere Kapitalbasis im März hierfür gestärkt.Für 2018 plant die RIB Gruppe unter der Annahme von im Übrigen stabilen Rahmenbedingungen im Markt, Umsätze zwischen 117 Mio. EUR und 127 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen 33 Mio. EUR und 43 Mio. EUR.Börsenplätze RIB Software-Aktie: