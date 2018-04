Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

21,70 EUR -3,30% (20.04.2018, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

21,74 EUR -3,89% (20.04.2018, 13:47)



ISIN RIB Software-Aktie:

DE000A0Z2XN6



WKN RIB Software-Aktie:

A0Z2XN



Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTAF



Kurzprofil RIB Software SE:



Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 800 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (20.04.2018/ac/a/t)



Münster (www.aktiencheck.de) - RIB Software-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) unter die Lupe.Trotz zwischenzeitlich leichter Wackler befinde sich die Aktie von RIB Software nun auf einem dynamischen Erholungskurs. Könne der Titel an den vorherigen Aufwärtstrend anknüpfen?Der Absturz der Aktie von RIB Software sei mit einem Sell-off geendet, wie er im Buche stehe. Unter hohen Umsätzen habe sich der Kurs zwischen 16,50 und 20,00 Euro stabilisiert und damit die Basis für den Rebound schaffen können.Damit dürften auch die von den Warburg-Analysten geäußerten Zweifel an der Tragfähigkeit des YTWO-Plattformgeschäfts vorerst verdaut sein. Berenberg sehe den Kurssturz sogar vor allem als Kommunikationsproblem und habe zuletzt das Kaufurteil mit einem Kursziel von 40 Euro bestätigt.Etwas mehr Licht ins Dunkel würden wohl erst die Quartalszahlen bringen, die RIB Software am 30. April veröffentliche. Bis dahin dürften charttechnische Aspekte dominieren. Nachdem die 200-Tage-Linie zurückerobert wurde, könnte der Rebound bis zum Widerstand rund um 28 Euro laufen, der aus der Seitwärtsphase zu Jahresanfang resultiert, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de". (Analyse vom 19.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RIB Software-Aktie: