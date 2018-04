Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

21,80 EUR -2,85% (20.04.2018, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

21,78 EUR -3,71% (20.04.2018, 12:10)



ISIN RIB Software-Aktie:

DE000A0Z2XN6



WKN RIB Software-Aktie:

A0Z2XN



Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTAF



Kurzprofil RIB Software SE:



Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 800 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (20.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RIB Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können risikofreudige Anleger bei der Aktie der RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ein paar Stücke ins Depot legen.RIB Software und Microsoft würden zusammen am Wachstum der Bau- und Immobilienbranche teilhaben wollen. Wie der Konzern am Freitag mitgeteilt habe, starte zusammen mit Microsoft ein Projekt namens MTWO, welches eine vertikale Cloud für die Bau- und Immobilienbranche entwickeln solle. Die Branche gelte mit globalen Umsätzen von zehn Mrd. USD sowie einem Anstieg auf bis zu 14 Mrd. USD im Jahr 2025 als besonders lukrativ.Ralph Haupter, President von Microsoft Asia, habe die Zusammenarbeit begrüßt: "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit RIB, um die digitale Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu beschleunigen. RIB ist ein weltweit führender Anbieter von betriebswirtschaftlichen Informationsmanagementsystemen und Datenmodellierung im Bauwesen und transformiert die Digitalisierung der Branche mit der Cloud."Die RIB Software-Aktie habe eine regelrechte Achterbahnfahrt hinter sich. Während sie nach einem fulminanten Jahresstart mit einem Anstieg auf 36,00 Euro ein Allzeithoch habe markieren können, habe eine überraschende Kapitalerhöhung für Verkaufsdruck gesorgt. Innerhalb weniger Handelstage habe sich der Aktienkurs halbiert. Mittlerweile habe sich die Stimmung wieder etwas bessern können, was auch den Aktienkurs wieder etwas verteuert habe.Risikofreudige Anleger könnten sich bei der RIB Software-Aktie ein paar Stücke ins Depot legen und auf steigende Kurse spekulieren, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RIB Software-Aktie: