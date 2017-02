ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (25.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Sven Kürten von der DZ BANK:Sven Kürten, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) und senkt den fairen Wert von 25 auf 20 Euro.Der operative Gewinn des fränkischen Unternehmens habe seine Erwartungen verfehlt, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Schwerer wiege allerdings der sehr schwache Gewinnausblick auf 2017. Kürten habe daher seine Schätzungen stark gesenkt.Sven Kürten, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die RHÖN-KLINIKUM-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft und den fairen Wert von 25 auf 20 Euro reduziert. (Analyse vom 24.02.2017)Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:23,65 EUR -6,11% (24.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:23,736 EUR -5,91% (24.02.2017, 22:25)