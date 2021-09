Anleger sollten dem Treiben um REALTECH weiterhin von der Seitenlinie zuschauen, so Martin Mrowka. "Der Aktionär" wird von den Geschäftszahlen kurz vor der Bundestagswahl berichten. (Analyse vom 10.09.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - REALTECH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) unter die Lupe.Es sei ziemlich ruhig geworden um den kleinen IT-Dienstleister aus der Heimatstadt von Boris Becker, Leimen. Seit die REALTECH-Aktie im Juni via Reddit, WallStreetBets, Telegram und Co gepusht worden sei, habe sich die Zocker-Front anderen Werten zugewandt. Zum Wochenende sacke die REALTECH-Aktie nun nochmals massiv ab.REALTECH biete nach eigener Aussage "herausragende Services dank einzigartiger ITSM- und SAP-Expertise". Durch die digitale Transformation der Geschäftsprozesse in vielen Unternehmen werde effektives Service Management zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil, heiße es im Internet-Angebot von REALTECH. Einer der Schwerpunkte der Tätigkeit des deutschen Unternehmens sei dann auch das IT-Service-Management (ITSM).Dort heiße es weiter: "Durch konsequente Automatisierung und den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglichen wir Ihnen hochwertiges Service Management auch mit einem kleinen Team." Insbesondere SAP-Kunden würden vom REALTECH-Service-Management profitieren.Das Unternehmen sei noch nicht "groß". Im Jahr 2020 habe REALTECH gerade einmal 9,3 Millionen Euro Umsatz gemacht. Laut dem Unternehmen bei Walldorf, wo auch SAP seinen Sitz habe, würden "über 500 Kunden unterschiedlicher Branchen" REALTECH vertrauen.Bereits im Frühling sei REALTECH von verschiedenen Foren wie WallStreetBets Germany zum Kauf empfohlen. Tatsächlich habe der Wert damals in wenigen Wochen von etwa 1,20 auf 4,86 Euro gepusht werden können, bevor ein drastischer Kurseinbruch gefolgt sei.Vor dem Wochenende notiere die Aktie, von der sich nur etwa 2,6 Millionen Stück im Streubesitz befinden würden, heute mit einem Abschlag von mehr als sieben Prozent nur noch bei 1,61 Euro.Zocker würden versuchen, marktenge oder kleine Unternehmen immer wieder mit gezielten Forum-Beiträgen noch oben zu pushen. Bereits nach kurzer Zeit würden sie Gewinne mitnehmen, die User aber mit positiven Beiträgen "an der Stange zu halten" versuchen. Mit fundamentalen Daten habe die Kursbewegung meist wenig zu tun.