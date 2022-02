Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz. (02.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) unter die Lupe.Die RBI habe einen konsolidierten Q4-Nettogewinn von EUR 317 Mio. gemeldet und damit 24% über dem Konsens gelegen. Der Gewinnanstieg habe aus besseren Erträgen (sowohl NII, F&CI als auch Sonstige) resultiert, die nur teilweise durch leicht höhere Opex- und Risikokosten neutralisiert worden seien. Die Nettozinsmarge habe sich deutlich um 24 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal auf 2,22% erholt, wobei der Anstieg der Nettozinsmarge durch die geplante TLTRO-Buchung von EUR 60 Mio. sowie durch Zinserhöhungen in RU, CZ, HU und RO begünstigt worden sei.Das F&CI-Wachstum von 8% im Quartalsvergleich erkläre sich durch gestiegene Custody-Volumina und FX-Geschäfte. Die Risikokosten für Q1-4 hätten 30 Basispunkte gegenüber 21 Basispunkten in Q1-3 betragen; Q4-Rückstellungen würden hauptsächlich Sanktionsrisiken in RU/UA in Höhe von EUR 46 Mio., EUR 67 Mio. für spezielle Risikofaktoren (für verzögerte Effekte in Hotels, Büroimmobilien und Lieferkettenengpässe) und EUR 76 Mio. für Kredite der Stufe 3 umfassen. Das Kreditwachstum in Q4 gegenüber Ende 2020 habe wie in Q3 21 bei 11% gelegen.Für RU und UA weise die RBI ein Kreditvolumen von EUR 13,8 Mrd. und eine Eigenkapitalbasis von EUR 2,7 Mrd. aus. In der zweiten Jahreshälfte seien zunehmend Fremdwährungsabsicherungen vorgenommen worden, um die Sensitivität der CET1-Quote zu begrenzen. Das Gesamtengagement in Russland habe sich auf EUR 22,8 Mrd. belaufen. Die RBI habe eine Dividende je Aktie von EUR 1,15 vorgeschlagen, was einer Ausschüttungsquote von 28% entspreche.Das höchste Gewinnwachstum im Quartalsvergleich sei in CZ (Zinserhöhungen), SK (einmaliger TLTRO-Effekt) und BY (Auflösung von Risikokosten) gemeldet worden. Der Nettogewinn in Russland sei mit EUR 130 Mio. trotz hoher saisonaler Schwankungen bei den Betriebskosten gegenüber dem Vorquartal nahezu unverändert geblieben. Für PL habe die RBI eine Risikovorsorge in Höhe von EUR 133 Mio. (wie geplant) nach EUR 77 Mio. in Q2 und EUR 40 Mio. in Q3 gebucht. In allen anderen Ländern hätten höhere Risikokosten zu einem Rückgang des Nettoergebnisses gegenüber dem Vorquartal geführt.Die CET 1-Quote sei aufgrund von Kreditrisiken und negativen OCI- und Bewertungseffekten geringfügig um 10 Basispunkte qoq auf 13,1% gesunken.Für 2022 erwarte das Management ein Kreditwachstum von 7 bis 9%, ein Nettozinsertrags-Wachstum im hohen einstelligen Bereich und einen Anstieg der F&CI im mittleren einstelligen Bereich. Die bisherige Prognose für die Risikokosten für 2022 von "rund 40 Basispunkten" sei bestätigt worden. Die Betriebskosten würden voraussichtlich im hohen einstelligen Bereich steigen, zuzüglich zusätzlicher Integrationskosten von EUR 100 Mio. für CZ und RS.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.