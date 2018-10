XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (29.10.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) von "verkaufen" auf "kaufen" hoch.Aktie nach Kurskorrektur wieder attraktiv: Die nach dem Analystentag eingesetzte Aktienkurskorrektur habe die strapazierte Bewertung deutlich reduziert. Im aktuell durch Konjunkturunsicherheiten belasteten Marktumfeld erscheine Maichl RATIONAL mit seinem robusten, wenig zyklischen Geschäftsmodell und der hohen Planungssicherheit nun wieder als interessante Anlagealternative im Maschinenbau.Das Risiko einer Gewinnwarnung werte Maichl als vergleichsweise gering. Das dynamische Wachstumstempo von H1 von 11% dürfte in Q3 mit 10% nur leicht durch negative Währungseffekte aus diversen Schwellenländern abgebremst worden sein. Das Jahresziel von 10 bis 12% sollte bestätigt und mit 11% gut in der Mitte erreicht werden. Dies entspreche auch der aktuellen Markterwartung. Hinsichtlich der EBIT-Marge sollte ebenfalls die Zielspanne für 2018 von 26 bis 27% bekräftigt werden. Mit einem starken Q2 sei zum Halbjahr der Rückstand zum Vorjahr auf 50 Basispunkte bzw. 24,7% zu 25,3% reduziert worden. H2 sei saisonal umsatz- und damit margenstärker. In Q3 erwarte Maichl nochmals eine leichte Margendrift auf 26,8% (VJ 27,2%) bzw. absolut 52,7 Mio. EUR (VJ 48,5 Mio. EUR). Wesentliche Belastungsfaktoren dürften steigende Material- und Zulieferpreise sowie Personalkosten gewesen sein.In Q4 sollte der starke USD helfen, so dass Maichl eine weitgehend stabile Marge für möglich erachte. Im Gesamtjahr passe Maichl seine Margenschätzung auf 26,4% (bisher 26,8%) bzw. absolut 206 Mio. EUR (bisher 209 Mio. EUR) an, leicht unter dem Konsens von 26,6% bzw. 209 Mio. EUR. Eine mögliche minimale Konsensrevision sollte im Aktienkurs bereits mehr als ausreichend eskomptiert sein.Angesichts eines Kurspotenzials von 15% empfiehlt Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, die RATIONAL-Aktie zum Kauf. Risiken für seinen Investmentcase: deutlich schwächer als erwartetes Umsatz- und Ertragswachstum in H2. (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: