Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

563,00 EUR -1,31% (09.05.2019, 15:12)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (09.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF).Die Zahlen für Q1 2019 seien insgesamt als sehr solide anzusehen und hätten sowohl beim Umsatz (+12% y/y auf 194 Mio. Euro) als auch ergebnisseitig (EBIT: +14% y/y auf 47 Mio. Euro) leicht über den Analysten-Erwartungen (190 Mio. Euro bzw. 46 Mio. Euro) gelegen. Die EBIT-Marge habe sich um 0,5 Prozentpunkte (PP) verbessert. Für 2019 zeige sich RATIONAL insgesamt zuversichtlich und habe den Ausblick bestätigt (Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich; EBIT-Marge von rund 26%). Für Q2 2019 gebe sich RATIONAL allerdings deutlich zurückhaltender ("keine großen Wachstumszahlen").Der Analyst halte den Ausblick für 2019 trotz der in Aussicht gestellten gedämpften Wachstumsdynamik in Q2 2019 für plausibel und erreichbar. Er behalte seine Prognosen (u.a. EPS 2019e: 14,94 Euro; EPS 2020e: 16,41 Euro) bei. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau sehe er bereits einen Großteil der positiven Faktoren (herausragende Marktposition, hohe Profitabilität, dynamische Topline-Entwicklung) eingepreist, zumal die erhöhten Investitionen in die Vertriebs- und Serviceorganisation das Margenpotenzial begrenzen würden.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ermittelt ein neues Kursziel von 590,00 (alt: 570,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die RATIONAL-Aktie. (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze RATIONAL-Aktie:XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:564,00 EUR -1,23% (09.05.2019, 14:49)