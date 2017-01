Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter, davon rund 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (18.01.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) weiterhin zu verkaufen.RATIONAL habe nach vorläufigen Zahlen in Q4/2016 den Umsatz um ca. 10% auf rund 177 (Vj.: 161) Mio. Euro erhöht und damit moderat über den Analystenprognosen (171 Mio. Euro) gelegen. Das EBIT sei auf 50 bis 51 (Vj.: 44; Analystenerwartung: 47) Mio. Euro geklettert. Im Gesamtjahr 2016 sei der Umsatz - leicht belastet durch Währungseffekte - damit um 9% auf rund 613 (Vj.: 564) Mio. Euro gestiegen. Die Konzern-EBIT-Marge sei auf 27% gesunken (Vj.: 28%). Währungsbereinigt hätten die Umsatzerlöse rund 10% y/y über dem Vorjahr und die EBIT-Marge bei rund 28% gelegen. Einen Ausblick für 2017 sowie einen Dividendenvorschlag werde RATIONAL im Zuge der endgültigen Zahlen (am 23.03.) bekannt geben.Lusebrink hebe seine Erwartungen für die Geschäftsjahre 2016 (EPS: 11,13 (alt: 10,78) Euro; Dividende je Aktie (DPS): 7,80 (alt: 7,60) Euro) und 2017 (EPS: 12,08 (alt: 11,75) Euro) leicht an.Börsenplätze RATIONAL-Aktie:XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:412,10 EUR +0,51% (18.01.2017, 11:19)