Tradegate-Aktienkurs Quidel-Aktie:

147,00 EUR +3,52% (08.05.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Quidel -Aktie:

158,60 EUR +3,34% (08.05.2020, 22:15)



ISIN Quidel-Aktie:

US74838J1016



WKN Quidel-Aktie:

867261



Ticker-Symbol Quidel-Aktie Deutschland:

QL1



Ticker-Symbol Quidel-Aktie NASDAQ:

QDEL



Kurzprofil Quidel Corp.:



Quidel Corp. (ISIN: US74838J1016, WKN: 867261, Ticker-Symbol: QL1, NASDAQ-Symbol: QDEL) ist ein in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von diagnostischen Testlösungen tätiges Unternehmen mit Sitz in San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien). Quidel bietet diagnostische Testlösungen unter verschiedenen Markennamen an, darunter Quidel, QuickVue, QuickVue+, D3 FastPoint, Super E-Mix, ELVIS, Sofia, Amplivue, Lyra und Thyretain. (10.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Quidel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Quidel Corp. (ISIN: US74838J1016, WKN: 867261, Ticker-Symbol: QL1, NASDAQ-Symbol: QDEL) unter die Lupe.Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe erstmals einem Antigentest auf das Coronavirus eine Notfallgenehmigung erteilt. Es handele sich dabei um eine neue Kategorie von Test, die innerhalb von Minuten Ergebnisse liefern könne, schreibe die FDA. Bei dem Antigentest würden Proteinfragmente von Sars-CoV-2 aus Nasenabstrichen nachgewiesen. Damit unterscheide sich die Untersuchung von Gentests, bei denen Viren-Erbgut in Abstrichen nachgewiesen werde, und von Antikörpertests, bei denen vom Immunsystem gebildete Antikörper im Blut nachgewiesen würden.Das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) habe am Sonntag zunächst keine Auskunft dazu geben können, wie es um eine Zulassung solcher Antigentests in Deutschland stehe. Eine Infektion werde in Deutschland in aller Regel mit einem Gentest festgestellt. Außerdem würden Untersuchungen mit Antikörpertests laufen, um zu bestimmen, wieviele Menschen bereits mit dem Virus in Kontakt gewesen seien.Es handele sich um Quidel, die die Genehmigung für die Tests erhalten hat. Die Aktie sei bereits im Vorfeld massiv gestiegen. Habe der Totel Anfang März noch bei rund 80 USD notiert, habe sie zuletzt bereits knapp 160 USD gekostet. Die Quidel-Aktie sei nun mittlerweile sehr heiß gelaufen. Kaufinteressenten sollten daher auf einen Rücksetzer warten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2020)