Meta Platforms



Meta Platforms, ehemals Facebook, werde am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA die Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen. Das Unternehmen habe sich kürzlich umbenannt und gesagt, dass es sich mehr auf Metaverse konzentrieren werde. Meta habe gesagt, dass das Rebranding in naher Zukunft nicht profitabel sein werde und dass die F&E-Investitionen in das Metaverse den Betriebsgewinn 2021 um etwa 10 Mrd. Dollar senken würden, wobei in den kommenden Jahren noch größere Investitionen erwartet würden. Die Anleger würden nach Hinweisen auf die neuen Projekte des Unternehmens wie das Virtual-Reality-Headset Oculus Ausschau halten. Auch die Aussichten für das Gesamtjahr 2022 würden genau beobachtet werden.



- Umsatz: 33,44 Mrd. Dollar erwartet vs. 28,07 Mrd. Dollar in Q4 2021

- Gewinn pro Aktie: 3,83 Dollar erwartet vs. 3,88 Dollar in Q4 2021



Meta Platforms sei unter die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals gefallen und habe begonnen, in einem Abwärtstrendkanal zu handeln. Die Aktie sei kürzlich von der unteren Begrenzung des Kanals in der Nähe des 38,2%-Retracements der Erholung nach dem pandemiebedingten Einbruch abgeprallt. Der nächste Widerstand, den es zu beachten gelte, befinde sich an der oberen Begrenzung des Kanals im Bereich von 340 Dollar.



Amazon



Amazon, das letzte der drei großen Tech-Unternehmen, die in dieser Woche Bericht erstatten würden, werde am Donnerstag nach Börsenschluss an der Wall Street die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen. Das Umsatzwachstum von Amazon habe sich in den letzten Jahren verlangsamt, aber das Unternehmen expandiere weiter, um nahe Wachstumschancen zu nutzen. Die Anleger würden darauf achten, wie sich diese neuen Segmente, wie AWS Cloud oder PrimeVideo, entwickelt hätten und zu den zukünftigen Gewinnen beitragen würden. Amazon habe angekündigt, Tausende von neuen Mitarbeitern einzustellen, um die steigende Nachfrage nach seinen Dienstleistungen zu befriedigen. Die Umsatzprognosen für die kommenden Quartale würden ebenfalls mit Spannung erwartet.



- Umsatz: 137,87 Mrd. Dollar erwartet vs. 125,56 Mrd. Dollar in Q4 2021

- Gewinn pro Aktie: 3,89 Dollar erwartet vs. 14,09 Dollar in Q4 2021



Amazon habe einen sehr schlechten Start in das Jahr gehabt. Der Aktienkurs sei abgestürzt und habe den niedrigsten Stand seit Mitte 2020 erreicht. Der Kurs habe jedoch auf das 161,8%-Retracement des Aufwärtsimpulses von Q4 2021 reagiert, und in dieser Woche sei eine Erholung eingeleitet worden. Die Aktie bewege sich wieder über die Unterstützungszone von 2.900 Dollar und könnte den nächsten wichtigen Widerstand im Bereich von 3.200 Dollar erreichen, wenn die Zahlen die Erwartungen übertreffen würden. (01.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Aktienmärkte haben den schlimmsten Januar seit 2009 hinter sich, so die Experten von XTB.Die Angst vor einer Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank habe die Aktienkurse nach unten gedrückt, wovon vor allem die Tech-Aktien betroffen gewesen seien. Der US100 sei im Januar um fast 9% gefallen. In dieser Woche würden die Quartalsberichte für das vierte Quartal 2021 von drei großen US-Tech-Unternehmen - Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) und Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) - veröffentlicht. Auf diese Aktien entfalle ein großer Teil der US-Indices, und ihre Ergebnisberichte könnten für Bewegung an der Wall Street sorgen.AlphabetAlphabet sei das erste der großen US-Tech-Unternehmen, das in dieser Woche seine Ergebnisse veröffentliche. Die Ergebnisse würden am heutigen Dienstag, 1. Februar, nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht. Analysten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 27,8% im Jahresvergleich ohne Berücksichtigung der Traffic Acquisition Costs verzeichnen werde. Der Gewinn pro Aktie werde voraussichtlich um 23% im Jahresvergleich steigen. Die Aufmerksamkeit der Anleger werde sich jedoch auf die Entwicklung der Werbeeinnahmen richten. Darüber hinaus würden die Marktteilnehmer die Entwicklungen und Prognosen für das Cloud-Segment beobachten, das erneut Verluste ausweisen dürfte.- Gewinn pro Aktie: 27,45 Dollar erwartet vs. 22,30 Dollar in Q4 2020- Umsatz des Segments Google Cloud: 5,5 Mrd. Dollar erwartet, plus 45% im Jahresvergleich- Gewinn im Segment Google Cloud: -705 Mio. Dollar erwartetAlphabet habe sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt, genau wie andere Tech-Aktien. Dennoch sei es der Aktie gelungen, die untere Grenze der Overbalance-Struktur zu überwinden, was bestätige, dass der Aufwärtstrend noch immer anhalte. Der Aktienkurs habe wieder etwas Boden gut gemacht, und aus technischer Sicht wäre der Weg zu den Höchstständen über 3.000 Dollar frei. Die Veröffentlichung der Zahlen stelle jedoch ein großes Risiko dar und könnte den Trend umkehren.