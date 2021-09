NYSE-Aktienkurs QuantumScape-Aktie:

24,12 USD +16,02% (21.09.2021, 22:10)



ISIN QuantumScape-Aktie:

US74767V1098



WKN QuantumScape-Aktie:

A2QJX9



NYSE-Ticker-Symbol QuantumScape-Aktie:

QS



Kurzprofil QuantumScape Corporation:



QuantumScape (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) ist ein US-Unternehmen, das Lithiumbatterien produziert, die in Elektroautos verwendet werden. QuantumScape hat seinen Hauptsitz in San José in Kalifornien. (22.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) unter die Lupe.Es sei lange ruhig um QuantumScape gewesen. Am Dienstag habe das kalifornische Unternehmen jedoch einen Deal mit einem "Top-Ten-Autobauer" bekanntgegeben. Sein Name sei aber noch nicht bekannt. Das habe der Aktie des Feststoff-Batterie-Start-Ups einen Schub gegeben. Damit sei auch der Ausbruch aus einer langen Seitwärtsphase gelungen. Risikobewusste Trader könnten jetzt bei QuantumScape eine kleine Position wagen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.09.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze QuantumScape-Aktie: