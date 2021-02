Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die QuantumScape-Aktie zu halten. (Analyse vom 18.02.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape habe am Mittwoch erneut deutlich zugelegt. QuantumScape wolle eine Pilot-Produktionsstätte in San Jose, Kalifornien, hochziehen. Daraufhin hätten Analysten spekuliert, dass QuantumScape kurz vor einem Deal mit Apple stehen könnte.QuantumSpace-CEO Jagdeep Singh habe gesagt, die geplante Pilotfabrik werde eine hochautomatisierte Linie, die jährlich mehr als 100.000 Batteriezellenmuster produzieren solle.Die Anlage werde "helfen, die zusätzliche Kapazität zu schaffen, die wir für unsere Entwicklungsarbeit benötigen, um die Arbeit an der nächsten Generation von Fertigungswerkzeugen zu beschleunigen. Sie wird auch genügend Kapazität für die Herstellung von Batterien für Hunderte von batterieelektrischen Testfahrzeugen mit großer Reichweite pro Jahr", habe Singh ergänzt.Ein formeller EV-Deal von Apple könnte in den nächsten drei bis sechs Monaten unter Dach und Fach gebracht werden, so Wedbush.Zur Erinnerung: Volkswagen gehöre zu den größten Geldgebern von QuantumScape. Daneben hätten sich Bill Gates und das Königreich Katar frühzeitig an dem Batterie-Hersteller beteiligt.QuantumScape erziele noch keine Umsätze. Ziel sei es, eine Großserienproduktion von Feststoffbatterien hochzuziehen. Heiße: Die Batterien hätten mehr Reichweite und könnten schneller aufgeladen werden. Die Technologie sei spannend und durch die Aktionärsstruktur scheine QuantumScape zum Erfolg verdammt zu sein. Anleger sollten jedoch den hohen Börsenwert von 23 Milliarden Dollar beachten. Im Kurs stecke also bereits jede Menge Fantasie.