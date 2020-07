Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



10,10 EUR +18,54% (20.07.2020, 13:54)



SE0011527845



A2PASN



3F8



QLINEA



Q-linea (ISIN: SE0011527845, WKN: A2PASN, Ticker-Symbol: 3F8, Nasdaq Stockholm Ticker-Symbol: QLINEA) ist ein in Schweden ansässiges Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert In-vitro-Diagnoselösungen (IVD) für Infektionskrankheiten. (20.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Q-linea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Q-linea AB (ISIN: SE0011527845, WKN: A2PASN, Ticker-Symbol: 3F8, Nasdaq Stockholm Ticker-Symbol: QLINEA) unter die Lupe.Biotech-Titel seien nichts für schwache Nerven. Oftmals brauche es viel Geduld, bis eine Aktie in der Gunst des Anlegerinteresses steige und endlich zum Leben erwache. So sei es auch Q-linea gegangen, einem Aktienreport-Tipp vom AKTIONÄR, der lange Zeit ein Schattendasein gefristet habe. Doch diese Zeiten würden der Vergangenheit angehören.Spätestens seit der Kooperation mit Thermo Fisher Scientific sei die Diagnostik-Schmiede aus Schweden auch auf dem internationalen Kurszettel angekommen. DER AKTIONÄR habe Q-linea bereits weit vor dem Deal mit den Amerikanern vorgestellt. Im Aktienreport "100 Prozent: Jede Minute zählt!" sei Q-linea erstmals zu Kursen um die 6,00 Euro thematisiert und als "heißer Übernahmekandidat" präsentiert worden.Im Aktienreport habe es geheißen: "Der Diagnostik-Sektor ist ständig in Bewegung. Gut möglich, dass auch Q-linea aus Schweden bereits in das Visier von Roche, Thermo Fisher Scientific oder anderen Branchengrößen gerückt ist. Denn die Schweden treffen mit ihren Produkten den Nerv der Zeit." Zwar ist es bis dato nicht zu einem Übernahmeversuch gekommen. Jedoch habe Thermo Fisher bei Q-linea angeklopft und für das Diagnostik-Gerät ASTar eine Vertriebsvereinbarung geschlossen.Seit Wochen befinde sich die Q-linea-Aktie in einer starken charttechnischen Verfassung. In der Euro-Notierung würden nun erstmals zweistellige Kurse abgerufen. An der Heimatbörse in Stockholm sei erstmals der Sprung über die Marke von 100 Schwedische Kronen gelungen.Das Beispiel Q-linea zeige: Gerade im Biotech-Sektor brauche es oft viel Geduld, bis sich eine Top-Story auch in steigenden Notierungen an der Börse widerspiegele. Lediglich 20 Prozent würden noch bis zu den anvisierten 100 Prozent Kursgewinn im Aktienreport fehlen.Engagierte Anleger sollten bei der Q-linea-Aktie dabei bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Interessierte Neueinsteiger sollten einen Rücksetzer bei dem spekulativen Titel abwarten. (Analyse vom 20.07.2020)