Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Halbleiter-Konzern nach dem anderen übertreffe mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Mit Lam Research, QUALCOMM und Xilinx hätten nun die nächsten großen Chip-Firmen überzeugt.Der Nachfrage-Schock aufgrund der Lockdown-Maßnahmen, durch Corona-Infektionen gestörte Produktionsabläufe und rasant wachsende Endmärkte wie Grafikkarten, 5G oder E-Autos würden der Halbleiterbranche auch im zweiten Quartal hervorragende Geschäfte bescheren.Egal ob AMD, Intel, TSMC, KLA, Texas Instruments oder ASML - reihenweise würden die Firmen die Schätzungen übertreffen und die Outperformance halte an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hätten dann Lam Research, QUALCOMM und Xilinx unglaublich starke Quartale gemeldet.Beim Zulieferer Lam Research habe die hohe Nachfrage der Hersteller nach zusätzlichen Produktionsanlagen für einen Umsatzanstieg von 49 Prozent gesorgt - und die Nettogewinne hätten sogar um 69 Prozent zugelegt. Der US-Konzern profitiere hier nicht nur aufgrund der hohen Nachfrage nach Halbleitern und dem daraus folgenden Kapazitätsausbau, sondern auch davon, dass in den USA oder China von politischer Seite eine Stärkung der heimischen Halbleiterproduktion forciert werde.Die Erlöse von Xilinx seien zwar nur um 21 Prozent geklettert, doch der Nettogewinn habe um 47 Prozent zugelegt. Beim FPGA-Hersteller sei es vor allem die starke Performance im Data-Center-Markt gewesen, die für besser als erwartete Zahlen im zweiten Quartal gesorgt habe.Viele Experten würden davon sprechen, dass sich die Halbleiter-Branche aktuell in einem Superzyklus befinde, der noch weit über 2021 hinaus anhalten dürfte. "Der Aktionär" hat in der aktuellen Ausgabe für Anleger den richtigen Tipp, um von diesem Superzyklus im zweiten Halbjahr zu profitieren. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link