QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (22.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlagermagazin "Der Aktionär" rät von der Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin Abstand zu halten.Wieder bewege ein Gerichtsurteil die Aktie von QUALCOMM - dieses Mal jedoch nach unten. Über zehn Prozent müsse die Chip-Aktie zur Handelseröffnung in den USA einbüßen. Zu Recht, denn das Urteil könnte die Machtverhältnisse im Smartphone-Geschäft endgültig verschieben.Richterin Lucy Koh habe mit ihrer Entscheidung der US-Behörde FTC Recht gegeben. Die FTC habe QUALCOMM vorgeworfen, Smartphone-Hersteller mit der Einstellung von Chip-Lieferungen gedroht zu haben, wenn sie nicht eine weitreichende Patentlizenz erworben hätten.QUALCOMM habe die Vorwürfe bestritten - Richterin Koh habe allerdings befunden, dass interne E-Mails von Top-Managern des Chip-Konzerns den Vorwurf belegt hätten. Die Richterin habe daher dem Chip-Konzern künftig verboten, Lieferungen vom Erwerb einer separaten Patentlizenz abhängig zu machen. Außerdem dürfe QUALCOMM keine Exklusiv-Vereinbarungen für Chip-Lieferungen eingehen und müsse der Konkurrenz seine Patente unter fairen Bedingungen verfügbar machen.QUALCOMM sei ein zentraler Anbieter bei gleich zwei Arten von Smartphone-Chips. Zum einen liefere der US-Konzern die Prozessoren (Snapdragon) in beinahe allen Android-Phones. Zum anderen sei QUALCOMM stark bei Modem-Chips.Die Vorgabe, dass QUALCOMM konkurrierenden Chip-Anbietern eine Lizenz für seine Standard-Patente gewähren müsse, könnte nun für mehr Wettbewerb sorgen. QUALCOMM müsse die FTC zudem sieben Jahre die Einhaltung der Auflagen überwachen lassen. Ein harter Schlag für den Chip-Konzern.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt Anlegern, weiterhin Abstand von QUALCOMM zu halten. Die andauernden juristischen Probleme würden ein zu hohes Risiko darstellen und der Handelsstreit bringe die Aktie zusätzlich unter Druck. (Analyse vom 22.05.2019)Mit Material von dpaAFX