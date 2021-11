Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

116,00 EUR +0,07% (02.11.2021, 08:43)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

134,81 USD +1,33% (01.11.2021, 21:15)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (02.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM: Aufwärtsimpuls - ChartanalyseDie QUALCOMM-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) markierte am 20. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 167,94 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer Korrektur. Innerhalb dieser sei sie schnell in die Unterstützungszone um 123,93 bis 121,05 USD zurückgefallen. Am 12. Oktober sei der Wert erneut in diese Zone zurückgefallen. Seitdem laufe eine Erholung. Diese habe die Aktie zunächst auf 133,69 USD geführt. Nach einer kleinen Konsolidierung sei sie im gestrigen Handel über dieses Hoch ausgebrochen, sei aber dann am EMA 200 bei 134,84 USD hängengeblieben.Trotzdem sei es gestern zu einem Fortsetzungssignal innerhalb der kurzfristigen Aufwärtsbewegung gekommen. Diese Bewegung könne in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren Gewinnen in Richtung 142,82 USD und 151,00 - 152,69 USD führen. Sollte die Aktie allerdings unter das Tief vom 27. Oktober bei 130,51 USD abfallen, wäre der aktuelle Aufwärtsimpuls abgewürgt. In diesem Fall könnte es erneut zu Abgaben in Richtung 123,93 USD bis 121,05 USD kommen. (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:115,14 EUR -0,02% (01.11.2021, 17:35)