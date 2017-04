Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Jun Zhang von Rosenblatt Securities:Laut einer Aktienanalyse von Jun Zhang, Analyst beim Investmenthaus Rosenblatt Securities, wird hinsichtlich der Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) eine neutrale Haltung vertreten.Der Anteil von QUALCOMM Inc. am iPhone-Markt dürfte nach Ansicht der Analysten von Rosenblatt Securities von 60 auf 35% sinken. In China dürfte es in diesem Jahr mit dem Snapdragon 835 zu Marktanteilsgewinnen kommen.Die 10nm-Ausbeute bei Samsung verbessere sich aber langsamer als erwartet. Die chinesischen OEM's dürften erst Ende des zweiten Quartals versorgt werden können. Im zweiten Halbjahr 2017 dürfte der Verlust von Apple-Geschäft die größte Herausforderung für QUALCOMM sein, so die Einschätzung des Analysten Jun Zhang.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von Rosenblatt Securities den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 75,00 auf 56,00 USD.