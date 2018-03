Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (13.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.QUALCOMM solle von Broadcom übernommen werden. Da habe aber Donald Trump ein Veto eingelegt, was er mit der nationalen Sicherheit begründe. Somit könne der US-Präsident einen 120-Mrd.-USD-Deal einfach kippen. Die beiden Unternehmen hätten sofort sämtliche Verhandlungen zu beenden.Die QUALCOMM-Aktie verlor infolgedessen 4,5%, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.03.2018)