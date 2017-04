Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktie: Noch keine wirkliche Richtungsentscheidung - Kurzfristig kein Kauf! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse kurzfristig vom Kauf der Aktie von QUALCOMM ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ab.Die gestern vorgelegten Quartalszahlen von QUALCOMM seien positiv ausgefallen, so der Aktienprofi. Die QUALCOMM-Aktie habe zuletzt durch die Klagewelle von Apple gelitten. QUALCOMM habe 1,34 USD je Aktie verdient. Erwartet worden seien 1,19 USD. Beim Umsatz habe QUALCOMM mit 5,99 Mrd. USD deutlich über den erwarteten 5,89 Mrd. gelegen. Hier deute sich an, dass man bei der QUALCOMM-Aktie eine Bodenbildung im Bereich von 50 Euro sehe. Die QUALCOMM-Aktie dürfte heute zu den Gewinnern zählen. Der Aktienprofi denke aber, dass es maximal zu einer Erholung Richtung 55/56 Euro kommen werde, bevor man hier eine wirkliche Richtungsentscheidung sehen werde. Vieles hänge letzten Endes davon ab, wie die Klage mit Apple ausgehen werde.Kurzfristig soll man die QUALCOMM-Aktie nicht kaufen, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2017)Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:49,90 EUR +1,27% (20.04.2017, 13:09)