Tradegate-Aktienkurs QSC-Aktie:

1,374 EUR -0,43% (20.09.2018, 14:10)



ISIN QSC-Aktie:

DE0005137004



WKN QSC-Aktie:

513700



Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil QSC AG:



Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Internet of Things, Consulting, Telekommunikation und Colocation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. Eine cloudbasierte Bereitstellung sämtlicher Services bietet erhöhte Schnelligkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit. Eigene TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland sowie das bundesweite All-IP-Netz der QSC AG bilden dabei die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand, die sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner vermarktet werden.



Das Unternehmen wurde 1997 als Beratungsgesellschaft gegründet. Nach dem Börsengang im April 2000 hat QSC zunächst ein bundesweites Breitbandnetz aufgebaut und schon bald damit begonnen, weitere Grundsteine für das heutige umfassende Portfolio zu legen. So wurde 2006 das Sprach- und Daten-Netz zu einem IP-basierten "Next Generation Network" umgebaut. Gleichzeitig erfolgte die Akquisition des auf Richtfunk spezialisierten Netzanbieters Broadnet AG aus Hamburg. Vier Jahre später übernahm QSC den Housing- und Hosting-Spezialisten IP Partner AG aus Nürnberg und im Jahre 2011 den IT-Consulting- und IT-Outsourcing-Anbieter INFO AG aus Hamburg. Die Verschmelzung dieser Unternehmen fand im August 2013 statt.



Die QSC AG zählt damit zu den wenigen Anbietern, die vom Rechenzentrum bis hin zum Arbeitsplatz das gesamte Leistungsspektrum an IT und TK-Leistungen mit so genannter Ende-zu-Ende-Qualität abdecken und ihren Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten kann.



QSC beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter und ist seit 2000 börsennotiert. Mehr als 30.000 Unternehmen aller Größenordnungen und unterschiedlicher Branchen zählen heute zu ihren Kunden. (20.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QSC-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des auf Geschäftskunden spezialisierten Telekom-Anbieters QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).Nachdem die Hauptversammlung erst am 12.07. die Ausgliederung des kompletten Telekommunikationsgeschäfts in die 100-prozentige Tochter Plusnet GmbH genehmigt habe, habe QSC am 18.09. gemeldet, dass eine vollständige Trennung des traditionellen Geschäftsbereichs doch in Erwägung gezogen werde. Das Unternehmen schließe demnach den Verkauf der Mehrheit oder aller Anteile seiner Tochter Plusnet nicht mehr aus. Der QSC-Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Gespräche über diese strategische Option mit geeigneten Interessenten aufzunehmen.Bis vor kurzem habe QSC noch auf die Mehrheit an der Telekommunikationstochter Plusnet bestanden. Das Unternehmen habe aber betont, dass nach wie vor alle anderen bisherigen strategischen Optionen wie Kooperationen und die eigenständige Weiterentwicklung bestehen bleiben würden. Zudem solle ein Mehrheitsverkauf nur unter sehr attraktiven Bedingungen stattfinden.Auch Friebel sei der Meinung, dass ein Mehrheitsverkauf nur unter wirklich sehr attraktiven Transaktionsbedingungen stattfinden sollte. Zwar sei das Telekommunikationsgeschäft jahrelang rückläufig gewesen, jedoch habe sich dieses zuletzt deutlich erholt. Zudem habe der Bereich in H1/2018 mehr als 55% des Gesamtumsatzes ausgemacht und sei sehr margenstark (19,0% im Vergleich zu 16,6% Gesamtkonzern).In Reaktion auf die Meldung sei die QSC-Aktie deutlich um 8% gestiegen, nachdem sie zuvor ein Jahrestief erreicht habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze QSC-Aktie:Xetra-Aktienkurs QSC-Aktie:1,37 EUR -0,72% (20.09.2018, 13:33)