Börsenplätze QSC-Aktie:



Xetra-Aktienkurs QSC-Aktie:

1,472 EUR +3,23% (02.03.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs QSC-Aktie:

1,52 EUR +2,70% (05.03.2018, 08:47)



ISIN QSC-Aktie:

DE0005137004



WKN QSC-Aktie:

513700



Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil QSC AG:



Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Internet of Things, Consulting, Telekommunikation und Colocation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. Eine cloudbasierte Bereitstellung sämtlicher Services bietet erhöhte Schnelligkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit. Eigene TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland sowie das bundesweite All-IP-Netz der QSC AG bilden dabei die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand, die sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner vermarktet werden.



Das Unternehmen wurde 1997 als Beratungsgesellschaft gegründet. Nach dem Börsengang im April 2000 hat QSC zunächst ein bundesweites Breitbandnetz aufgebaut und schon bald damit begonnen, weitere Grundsteine für das heutige umfassende Portfolio zu legen. So wurde 2006 das Sprach- und Daten-Netz zu einem IP-basierten "Next Generation Network" umgebaut. Gleichzeitig erfolgte die Akquisition des auf Richtfunk spezialisierten Netzanbieters Broadnet AG aus Hamburg. Vier Jahre später übernahm QSC den Housing- und Hosting-Spezialisten IP Partner AG aus Nürnberg und im Jahre 2011 den IT-Consulting- und IT-Outsourcing-Anbieter INFO AG aus Hamburg. Die Verschmelzung dieser Unternehmen fand im August 2013 statt.



Die QSC AG zählt damit zu den wenigen Anbietern, die vom Rechenzentrum bis hin zum Arbeitsplatz das gesamte Leistungsspektrum an IT und TK-Leistungen mit so genannter Ende-zu-Ende-Qualität abdecken und ihren Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten kann.



QSC beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter und ist seit 2000 börsennotiert. Mehr als 30.000 Unternehmen aller Größenordnungen und unterschiedlicher Branchen zählen heute zu ihren Kunden. (05.03.2018/ac/a/nw)







Köln (www.aktiencheck.de) - QSC-Aktie vorl. Zahlen 2017: EBITDA steigt auf 38,3 Mio. EUR - Dividendenvorschlag von 3 Cent/Aktie - AktiennewsMit 5,1 Mio. EUR erwirtschaftete der Cloud- und ITK-Anbieter QSC (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) 2017 erstmals seit vier Jahren wieder einen Konzerngewinn, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung zu den vorläufigen Zahlen 2017. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auch die anderen Ergebnisgrößen stiegen: Das EBITDA verbesserte sich um 1,2 Mio. EUR auf 38,3 Mio. EUR, das EBIT infolge wesentlich geringerer Abschreibungen sogar um 20,2 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR. Die deutliche Verbesserung der Ertrags- und Finanzkraft unterstreicht ein 50-prozentiger Anstieg des Free Cashflows auf 12,6 Mio. EUR. Der Umbau der Organisation und die strategische Ausrichtung als Digitalisierer für den Mittelstand tragen sichtbar Früchte. Daher ist erneut die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3 Cent je Aktie geplant.Die 2017 gemachten Fortschritte dokumentiert insbesondere der Umsatzanstieg im Segment Cloud um 54 % auf 27,8 Mio. EUR; erstmals erwirtschaftete QSC in ihrem jüngsten Segment auf Jahresbasis auch einen positiven Segmentbeitrag. Die anderen Geschäftsfelder entwickelten sich weitgehend wie geplant: Die Umsätze im TK-Geschäft mit Firmenkunden lagen leicht über und im Consulting leicht unter dem Vorjahresniveau. Im Outsourcing sowie im TK-Geschäft mit Wiederverkäufern gab es dagegen die erwarteten Rückgänge - allein die verschärfte Regulierung führte zu ergebnisneutralen Umsatzverlusten in Höhe von rund 15 Mio. EUR. Insgesamt erwirtschaftete QSC 2017 einen Umsatz von 357,9 Mio. EUR gegenüber 386,0 Mio. EUR im Vorjahr.QSC-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann erklärt: "Der Geschäftsverlauf 2017 entspricht unseren Erwartungen. Nach drei schwierigen Jahren arbeitet QSC wieder profitabel, und das Cloud-Geschäft nimmt spürbar Fahrt auf." Auch in anderen Geschäftsfeldern wie dem TK-Geschäft für Firmenkunden gebe es positive Signale. Hermann: "Mit der Vertikalisierung der Organisation und der geplanten Ausgliederung des TK-Geschäfts erhöhen wir nun die Schlagkraft insbesondere im Vertrieb. Daraus ergeben sich neue Wachstumsmöglichkeiten."Ausblick 2018: QSC plant Free Cashflow von mehr als 10 Mio. EURErläuterungen:Den Geschäftsbericht 2017 wird QSC am 29. März 2018 veröffentlichen. Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements der QSC AG. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.Detaillierte Zahlen können Sie unter dem folgenden Link abrufen:https://www.qsc.de/de/presse/pressemitteilungen/mitteilung/news/qsc-erzielt-2017-bei-hohem-cloud-wachstum-konzerngewinn-von-51-mio-EUR-1/