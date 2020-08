Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (14.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Die Aktien von QIAGEN könnten am Freitag nach einer Empfehlung der Deutschen Bank um 3,4 Prozent auf 42,40 Euro zulegen. Damit würden sie aber innerhalb der Schwankungsspanne vom Vortag bleiben. Das Scheitern der Thermo-Fisher-Offerte habe sie am Donnerstag bis auf 42,89 Euro nach oben getrieben. Sie würden damit neuerdings auf Tuchfühlung zu der Offerte von 43 Euro gehen, zu der die Amerikaner nicht genügend Papiere angedient bekommen hätten.Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank empfehle die Aktien nun zum Kauf. Das Scheitern des Deals sei keine Überraschung gewesen, da das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen mit Rückenwind durch die Corona-Krise gehe und angesichts der angebotenen Tests wohl deutlich mehr wert sei als der von Thermo Fisher gebotene Preis. QIAGEN sei bisher bereits ein bedeutender Profiteur der Krise gewesen und seine Corona-Tests dürften mindestens bis in das nächste Jahr hinein stark nachgefragt werden. Das Kursziel habe der Experte von 32 auf 60 Dollar erhöht. Das seien aktuell 50,75 Euro.Allerdings würden sich nicht alle Analysten so euphorisch zeigen. Die DZ BANK habe ihren fairen Wert für die Aktie von 43 auf 42,40 Euro gesenkt und den Titel mit "halten" bewerte.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für QIAGEN nach der gescheiterten Übernahme durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher ebenfalls auf "hold" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen müsse nun seine Zukunft alleine stemmen, so Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristige Unterstützung gebe es durch für QIAGEN durch Covid-19, da das Unternehmen hier von verschiedenen Tests profitiere, die es entwickelt habe. Insgesamt gesehen seien bisherige Unsicherheiten und Risiken jedoch weiter bestehen geblieben.Die QIAGEN-Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Die Position sollte man mit einem Stopp bei 36,00 Euro absichern. (Analyse vom 14.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link