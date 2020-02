Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (11.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Die Aktie des Diagnostik-Spezialisten QIAGEN habe in den vergangenen Tagen wieder deutlich zulegen können. Im Wochenvergleich sei sie sogar mit einem Plus von 7,1 Prozent hinter der Software AG, der Commerzbank, Evotec und Bechtle der fünftstärkste Wert im MDAX. Auch am heutigen Dienstag könne das Papier weiter zulegen: 0,8 Prozent gehe es am Vormittag nach oben auf 33,08 Euro. Damit sei der Aktie die Rückeroberung der wichtigen 200-Tage-Linie gelungen.Beflügelt werde die Aktie von neuen Übernahmespekulationen. Das bei Fusionen und Übernahmen als gut informiert geltende Internetmedium CTFN sehe das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen weiter in Übernahmegesprächen. Im Dezember seien solche Planspiele von Rivalen noch abgesagt worden.Zudem sei nun die erste Auslieferung von Coronavirus-Tests gestartet. Wie QIAGEN auf seinem Twitter-Account mitgeteilt habe, sei soeben die erste Palette an Coronavirus-Tests ("QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel") verschickt worden.Und auch einige Analysten hätten sich positiv geäußert. Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN auf "overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, so Analyst Tycho Peterson. Die Fundamentaldaten seien weiterhin solide. Fusionen und Übernahmen seien noch nicht vom Tisch. Daher sehe er für 2020 Luft nach oben.Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie habe die Aktie von QIAGEN ein neues Kaufsignal generiert. Auch "Der Aktionär" glaubt, dass das Thema Übernahme bei QIAGEN noch nicht vom Tisch ist. Deswegen: investiert bleiben, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link