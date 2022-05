XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

41,22 EUR -3,15% (12.05.2022, 12:30)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (12.05.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - QIAGEN: Prognose angehoben - AktienanalyseDie QIAGEN-Aktie (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) hat die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten relativ gut weggesteckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nicht ohne Grund: Der Diagnostikkonzern habe seinen Umsatz im ersten Quartal um elf Prozent auf 628,4 Mio. Dollar gesteigert und die Erwartungen damit deutlich übertroffen. Zu konstanten Wechselkursen habe ein Plus von 15 Prozent zu Buche gestanden. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit gut 583 Mio. Dollar gerechnet. Auch das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie sei mit 80 US-Cent besser ausgefallen als gedacht. Für eine positive Überraschung hätten zudem die mit Covid-19 verbundenen Erträge gesorgt, die trotz einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum nochmals um 18 Prozent gestiegen seien.Aber auch das Geschäft abseits von Corona sei weiter stark gelaufen - hier habe der Zuwachs bei 14 Prozent gelegen. QIAGEN werde daher mutiger: Der Konzernumsatz werde im laufenden Jahr wechselkursbereinigt mindestens 2,12 Mrd. Dollar betragen, habe der DAX-Konzern mitgeteilt. Bisher habe das Unternehmen 2,07 Mrd. Dollar angepeilt, nach 2,25 Mrd. Dollar im vergangenen Jahr. Für den bereinigten Gewinn je Aktie rechne QIAGEN nun mit mindestens 2,14 Dollar statt 2,05 (2021: 2,63) Dollar.Das Echo der Analysten sei entsprechend positiv ausgefallen. Casey Woodring von J.P. Morgan halte die angehobenen Jahresziele sogar für "konservativ", da QIAGEN für die zweite Jahreshälfte keine zusätzlichen coronabezogenen Produkte einbezogen habe. Er rate daher weiter zum Kauf der Aktie - mit Kursziel 60 Dollar. Auch Sven Kürten von der DZ BANK sehe großes Kurspotenzial - und verweise dabei unter anderem auf das zukunftsträchtige Produktportfolio des Unternehmens. (Ausgabe 18/2022)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:41,21 EUR -2,09% (12.05.2022, 12:44)