QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com (11.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - QIAGEN: Latente Übernahmefantasie - AktienanalyseÜbernahmespekulationen haben die Papiere von QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) angetrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Angeblich plane der Diagnostikspezialist den Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Biomerieux. Im August 2020 sei der Übernahmeversuch des US-Konzerns Thermo Fisher Scientific am mangelnden Interesse der QIAGEN-Aktionäre gescheitert. Der jüngste Höhenflug des Aktienkurses sei durch ordentliche Neunmonatszahlen untermauert worden. Von Juli bis September habe der Konzern ein Umsatzplus von elf Prozent auf 535 Mio. Dollar erwirtschaftet. Während die Erlöse mit Covid-19-Tests weniger stark gesunken seien als gedacht, hätten Produkte wie etwa der Tuberkulosetest Quantiferon und bestimmte Analysegeräte die ursprünglichen Planungen des Managements übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei stabil bei 0,58 Dollar geblieben.Nach der Senkung der Prognose im Juli werde der Diagnostikkonzern nun wieder zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Für 2021 sage das Management nun einen Umsatzanstieg gerechnet zu konstanten Wechselkursen um mindestens 15 Prozent voraus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie solle dabei abseits von Wechselkurseffekten mindestens 2,48 Dollar erreichen. Im Sommer habe QIAGEN das Ziel für den Umsatz auf mindestens zwölf Prozent und für den Gewinn je Aktie auf mindestens 2,42 Dollar gekürzt. Allerdings rechne QIAGEN mit einem schwächeren Schlussquartal. Erwartet werde währungsbereinigt ein Umsatzrückgang von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahresviertel, das pandemiebedingt stark ausgefallen sei.Vermutlich deshalb kam die QIAGEN-Aktie nicht in die Gänge, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2021)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:46,56 EUR +0,39% (11.11.2021, 14:07)