Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

38,55 EUR +0,39% (06.05.2020, 09:35)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

38,65 EUR +0,73% (06.05.2020, 09:21)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (06.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Das Diagnostikunternehmen QIAGEN setze trotz eines zuversichtlicheren Blicks auf das zweite Quartal seine Jahresprognose aus. Zwar dürften sich die Wachstumstrends aus der ersten Hälfte des Jahres 2020 im Gesamtjahr fortsetzen, habe das Unternehmen am späten Dienstagabend in Venlo mitgeteilt. Aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich der Dauer und der weiteren Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie sowie der künftigen Maßnahmen, die in verschiedenen Teilen der Welt zur Eindämmung der Pandemie ergriffen würden, könne aber nicht zuverlässig vorhergesagt werden, in welchem Umfang dies geschehen werde. So hätten sich die möglichen Folgen für die Produktion, die Lieferketten und die langfristige Nachfrage von Qiagen nicht zuverlässig abschätzen lassen.Im zweiten Quartal sollte das Nettoumsatzwachstum größtenteils aufgrund der anhaltenden signifikanten Nachfrage nach verschiedenen Produkten und Lösungen für Coronavirus-Pandemie-Tests mindestens um zwölf Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum steigen, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Die Nachfrage dürfte niedrigere Erlöse in anderen Bereichen des Portfolios, die von weit verbreiteten Quarantäne- und Sperrmaßnahmen in mehreren Ländern betroffen seien, mehr als ausgleichen. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle mindestens bei 0,40 US-Dollar liegen.Anfang März habe der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific angekündigt, QIAGEN für rund zehn Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Geboten würden 39 Euro je Aktie. QIAGEN-Vorstand und Aufsichtsrat hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt. Sollte alles glatt laufen, sei der Abschluss der Transaktion für das erste Halbjahr 2021 geplant.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: