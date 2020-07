Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

41,95 EUR -0,05% (23.07.2020, 12:37)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (23.07.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - QIAGEN: Erhöhung des Angebots von Thermo Fisher - eine weitere Aufstockung ist möglich! AktienanalyseDas ging schneller als gedacht: Erst vor einer Woche hatten wir spekuliert, dass beim laufenden Übernahmeprozess von QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) der Käufer Thermo Fisher nicht umhin kommen wird, einen Nachschlag zu bieten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kurz darauf sei es soweit gewesen: Der US-Technologiekonzern greife für die milliardenschwere Übernahme des Biotechnologie- und Gendiagnostik-Unternehmens tiefer in die Tasche. Statt 39 Euro wolle Thermo Fisher nun 43 Euro je Aktie bieten. Dies hätten beide Unternehmen miteinander vereinbart. Zudem wolle sich der US-Konzern mit einem geringeren Anteil zufriedengeben. Die Annahmeschwelle werde von 75 auf 66,67 Prozent der QIAGEN-Anteile gesenkt. Sollte die Übernahme platzen, müsse QIAGEN 95 Mio. Dollar an Thermo Fisher zahlen. Vorstand und Aufsichtsrat von QIAGEN hätten ihre einhellige Unterstützung und Empfehlung des Angebots zur Annahme gegenüber den Aktionären erneut bekräftigt.Mit der Erhöhung der Offerte hat Thermo Fisher dem Druck des Großaktionärs Davidson Kempner nachgegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Mit dem Verweis, QIAGEN sei seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie wertvoller geworden, habe er mehr Geld gefordert. Doch auch jetzt sei Kempner noch nicht zufrieden - genau wie die Fondsgesellschaft Union Investment: "Die Erhöhung des Angebots von Thermo Fisher zeigt, dass sich das Geschäftsumfeld deutlich verbessert hat. In Anbetracht der neuen Situation stellt sich die Frage, ob das Management von QIAGEN hart genug verhandelt hat. Womöglich gibt es noch Luft nach oben", habe Fondsmanager Markus Manns der Düsseldorfer "Rheinischen Post" gesagt. (Ausgabe 29/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:41,93 EUR -0,12% (23.07.2020, 12:24)