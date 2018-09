XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,64 EUR +1,37% (28.09.2018, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,53 EUR +0,37% (28.09.2018, 15:45)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (28.09.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Das Unternehmen habe heute gemeldet, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine erweitere Zulassung für einen Lungenkrebstest von QIAGEN erteilt habe. Das Testpaket (therascreen EGFR RGQ PCR Kit) könne nun als Begleitdiagnostikum für Vizimpro (Dacomitinib) von Pfizer zur Erstlinientherapie von Patienten mit metastasierendem nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt werden, so QIAGEN. Der therascreen-Test sei damit als Begleitdiagnostikum zur Unterstützung dreier FDA-geprüfter Arzneimittel zugelassen, einschließlich Gilotrif (Afatinib) von Boehringer Ingelheim und Iressa (Gefitinib) von Astrazeneca.Der TecDAX-Titel habe auf die Nachricht mit einem deutlichen Kurssprung reagiert. Bis zum Mittag habe die QIAGEN-Aktie noch rund ein Prozent im Plus notiert. Damit könnte die jüngste Konsolidierung beendet sein. Wichtig sei, dass das Papier am heutigen Freitag über der Marke von 32,50 Euro schließe. Dann könnte relativ schnell ein Angriff auf das erst im August bei 34,05 Euro erreichte Mehrjahreshoch erfolgen. Die QIAGEN-Aktie bleibe hochinteressant.Anleger lassen ihre Gewinne bei der QIAGEN-Aktie in jedem Fall weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2018)Börsenplätze QIAGEN-Aktie: