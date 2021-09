XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (09.09.2021/ac/a/t)



Der DAX-Neuling QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) spürt eine wieder steigende Nachfrage nach Corona-Tests, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Insgesamt hätten die Testhersteller zuletzt mehr als doppelt so viele PCR-Tests in die USA wie noch Mitte Juni geliefert, habe QIAGEN-Chef Thierry Bernard im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Auch in Israel, Frankreich, Italien und Spanien schnelle die Nachfrage in die Höhe. Das mache Hoffnung. QIAGEN habe vor wenigen Wochen überraschend seine Prognosen für das laufende Jahr reduziert - wegen der damals sinkenden Nachfrage nach Tests und Produkten im Zusammenhang mit den fortschreitenden Impfkampagnen. Nun rechne der Konzernchef angesichts der sich rasch ausbreitenden Delta-Variante des Corona-Virus wieder mit einem höheren Test-Bedarf.Für Anleger ebenfalls interessant: Das Unternehmen wolle zukaufen. Finanzchef Roland Sackers habe kürzlich in einem Interview mit der "Börsenzeitung" großes Interesse an einer Erweiterung des Test-Portfolios oder weiterem Zugang zu Bioinformatik bekundet. Geld sei genug da. Die Liquidität liege bei rund einer Mrd. Dollar. Allein in den ersten sechs Monaten habe sich der freie Cashflow auf fast 200 Mio. Dollar verdoppelt. Der Prognoserückzieher sei daher längst wieder vergessen. Inzwischen habe die Aktie sogar ein neues Mehrjahreshoch markieren können. (Ausgabe 35/2021)