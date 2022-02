Bonn (www.aktiencheck.de) - In den USA und Europa erreicht die Q4-Berichtssaison jetzt die Endphase, so die Analysten von Postbank Research.



476 S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)- und 341 STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820)-Unternehmen hätten inzwischen die Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet und jeweils 17 bzw. 62 Unternehmensberichte (4% bzw. 7% der Marktkapitalisierung) würden diese Woche noch erwartet. Sowohl in den USA als auch Europa bleibe das aggregierte Gewinnwachstum hoch (+30,7% im Jahresvergleich für den S&P 500 und +55,8% ggü. Vj. für den STOXX Europe 600). Das entsprechende Umsatzwachstum betrage jeweils +15,9% bzw. +20,6%. Es sei erwähnenswert, dass das Gewinnwachstum in den USA im Vergleich zum Vorquartal stärker nachgelassen habe als in Europa. Mit Blick auf den Anteil der Unternehmen, die die Gewinnerwartungen übertroffen hätten, treffe dies aber nicht zu. Bisher hätten 77% der S&P 500-Unternehmen die Gewinnschätzungen übertroffen und insgesamt hätten die Gewinne im Durchschnitt 6,0% über den Erwartungen gelegen. Versorger seien der einzige Sektor mit negativem Gewinnwachstum im Jahresvergleich, während die Gewinne in allen Sektoren mit Ausnahme des Industriesektors positiv überrascht hätten. 53% der STOXX Europe 600-Unternehmen hätten Gewinne über den Konsenserwartungen gemeldet (insgesamt +6,1%), und das Gewinnwachstum der zyklischen Sektoren sei besser ausgefallen als in den defensiven Sektoren.



Fazit: Im 4. Quartal seien die Gewinne noch robust, aber sie dürften auf kurze Sicht von der Entwicklung des Ukraine-Konflikts überschattet werden. (28.02.2022/ac/a/m)



