Die Gewinnmargen könnten auf der Ebene der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (NIPA) und der Quartalsergebnisse analysiert werden. Diese würden allerdings nur börsennotierte Unternehmen abbilden und deshalb nur ein verzerrtes Bild des Gesamtmarktes vermitteln. "Wenn Löhne und Zinskosten schneller steigen als die Inflation, können die Gewinne unter Druck geraten - nämlich dann, wenn der Konsum nicht ausreichend durch höhere Löhne angekurbelt wird", so Galy. Die NIPA-Unternehmensgewinne seien ausgehend von hohen Niveaus gesunken, was darauf hindeute, dass Unternehmen über gesunde Cashflows verfügen würden und damit über die Möglichkeit, Kredite für Investitionen aufzunehmen.



Gemäß Factset werde das Gewinnwachstum im ersten Quartal auf insgesamt -0,8 Prozent geschätzt. Die Rückgänge beim Ertrags- und Umsatzwachstum seien dabei vor allem auf die Energie- und die IT-Branche zurückzuführen. In einer Stichprobe von 25 Unternehmen sei als Grund am häufigsten der Faktor Währungen genannt worden, gefolgt von den Arbeitskosten. Höhere Mindestlöhne und ein angespannter Arbeitsmarkt würden ebenfalls häufig als Erklärung angeführt.



"Auffällig ist, dass das Stichwort Automatisierung, das zu Investitionen anregen würde, hingegen nicht gefallen ist", ergänze Galy. In der Immobilienbranche seien die Gewinnmargen mit Abstand am höchsten - insgesamt seien sie aber sektorübergreifend leicht gesunken, vor allem im IT-Sektor. Der Wettbewerbsdruck dürfte sich in den Bereichen Basiskonsumgüter, Grundnahrungsmittel und Energie noch verstärken.



Konsumgüterkonzerne wie Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) würden aus Sicht Galys zunehmend ihre Wettbewerber im stationären Handel verdrängen. So erweitere Amazon mit der Übernahme der Biomarktkette Whole Foods aktuell seine Produktpalette um High-End-Lebensmittel. Um Kosten zu sparen, sei McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) zum Teil auf Warentermingeschäfte angewiesen, die mit einem Währungsrisiko verbunden seien. Das Unternehmen konzentriere sich derzeit höchstwahrscheinlich auf die Steigerung des Absatzes seiner margenstärksten Produkte, z.B. hinsichtlich der Preissteigerungen bei Schweinefleisch in China. Huhn oder Rindfleisch könnten eine Alternative im Niedrigmargengeschäft sein.



Ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das in einem reifen Sektor eine höhere Gewinnmarge habe erzielen können, sei Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993). Da das Unternehmen Währungsschwankungen ausgesetzt sei, könne es sich auf der Grundlage von ziemlich vernünftigen Annahmen absichern; insgesamt 23 Prozent dieser Branche würden dem High-Yield-Segment zugeordnet, verglichen mit sechs Prozent bei Basiskonsumgütern.



Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) und Kraft Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) stünden stellvertretend für die Basiskonsumgüterbranche. Beide befänden sich in einem reifen Sektor, der geprägt sei von einer komplexen Kombination aus Waren- und Devisentermingeschäften, niedrigen Margen, sich ändernden Verbraucherwünschen und agilen Neueinsteigern. Um die von den Investoren angestrebte Rendite zu erzielen, müsse ein Großteil der Zuwächse durch Kostensenkungen und in einigen Fällen durch Fusionen erzielt werden. Der Konzern Kraft Heinz, der selbst aus einem M&A hervorgegangen sei, habe seinen Verschuldungsgrad angesichts einer geringeren Preissetzungskraft, eines sich verändernden Geschmacks und kleinerer, agilerer Produzenten reduziert. Coca-Cola habe geringe Erwartungen für das erste Quartal gehabt. Als ergebnisbelastende Faktoren nenne das Unternehmen Währungsschwankungen und Änderungen bei der Besteuerung.



"Der Wettbewerb in reifen Sektoren ist hart und führt bei einigen Unternehmen dazu, dass sie Innovationen vorantreiben und Gewinne verzeichnen können. Da sie hohe Erträge aufweisen, können wachstumsstarke Sektoren reifere Sektoren unterwandern, die Nachfrage verdrängen und Innovationen sowie Kostensenkungen erzwingen", so Galy. "Je stärker Investoren Dividendenzahlungen aus reifen Sektoren belohnen, desto größer der Druck, Kosten zu senken. Diese Mechanismen sind deflationär. Da der Arbeitsmarkt jedoch anzieht, kommen zum Inflationsdruck und dem Wettbewerb um Mitarbeiter, der selbst in reifen Sektoren herrscht, teilweise höhere Mindestlöhne noch erschwerend hinzu." (10.05.2019/ac/a/m)







