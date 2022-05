Börsenplätze Pyramid-Aktie:



Kurzprofil Pyramid AG (vormals: mic AG):



Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK), gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme, Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen.



1985 gegründet, ist Pyramid heute in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze. Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.



Die Pyramid AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. (11.05.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Pyramid-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyramid AG (vormals: mic AG) (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Das Management der Pyramid AG habe nach der im Januar abgeschlossenen Übernahme von faytech nun in einem Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zur Prognose für 2022 die positiven Aussichten bestätigt. Zwar spüre das Unternehmen auch die globalen Lieferkettenprobleme, doch die damit verbundenen Herausforderungen hätten bislang sehr gut gemeistert werden können. "Flexible und kreative Beschaffungsprozesse" hätten nicht nur die Lieferfähigkeit erhalten, sondern auch die Annahme weiterer Bestellungen von Neukunden ermögliche, deren Akquise dadurch erleichtert worden sei.Der intakte starke Treiber der Geschäftsentwicklung sei weiterhin die Digitalisierung von Prozessen in verschiedenen Branchen, die zu einer hohen Nachfrage im Bereich der auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Serverlösungen und nach hochwertigen Touch-Displays führe. Daher habe das Management die Pro-forma-Prognose, die sich für die gesamte Gruppe aus den Planzahlen von Pyramid (stand-alone) und faytech ergebe, bestätigen können. Auf Als-ob-Basis werde für das laufende Jahr unverändert ein Umsatz von 98 bis 102 Mio. Euro angestrebt, wovon 68 bis 72 Mio. Euro (Vorjahr: 58 Mio. Euro) auf die Pyramid Computer GmbH entfallen würden und rund 30 Mio. Euro auf faytech. Das kumulierte EBIT solle zwischen 7,7 und 8,1 Mio. Euro liegen, nachdem Pyramid Computer im Vorjahr noch 5,3 Mio. Euro erwirtschaftet habe.Die gute Lieferfähigkeit, die weitere Erfolge in der Neukundenakquise ermögliche, und die trotz der deutlichen Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gemeldete Bestätigung der Prognose stufe der Analyst als ein ganz starkes Signal ein. Er habe bislang für 2022 mit Abschlägen auf die Unternehmensprognosen gearbeitet und einen Umsatz von 93,0 Mio. Euro und ein EBIT von 6,8 Mio. Euro (inkl. Managementkosten auf der Holding ebene) unterstellt. Das scheine zu pessimistisch, weshalb er seine Schätzungen auf einen Umsatz von 97 Mio. Euro und ein EBIT von 7,1 Mio. Euro erhöhe. Die Projektion für die Folgejahre lasse er unverändert, da er schon bislang davon ausgegangen sei, dass das Unternehmen mit der synergetischen faytech-Übernahme den Expansionskurs mit im Trend steigenden Margen fortsetzen werde.Der faire Wert habe sich mit den Anpassungen, bei einem unveränderten Diskontierungszins von 6,7 Prozent, nur geringfügig erhöht, von 5,68 auf 5,74 Euro je Aktie, sodass sich das Kursziel weiterhin auf 5,70 Euro belaufe. Das Prognoserisiko stufe der Analyst auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 6 (hoch) weiter mit vier Punkten als leicht überdurchschnittlich ein.An der Börse habe sich die Aktie nach einer deutlichen Korrektur in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt bereits stabilisiert. Der Analyst sehe vom aktuellen Niveau aus ein hohes Aufwärtspotenzial, das mit weiteren operativen Erfolgsmeldungen sukzessive realisiert werden könnte.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt daher sein Kursziel von 5,70 Euro und das Urteil "buy" für die Pyramid-Aktie. (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link