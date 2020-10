Die psychische Gesundheit sei nicht nur aus Arbeitgeberperspektive interessant, sondern sollte auch für Investoren eine Rolle spielen. Die Investmentteams würden sich regelmäßig mit einer Vielzahl von Unternehmen treffen, um über ökologische, soziale und unternehmensbezogene Aspekte (ESG) zu sprechen. Die Corona-Krise habe die Thematik in den Fokus gerückt. Als Investoren würden die Experten bei ihrem Engagement einen kooperativen Ansatz verfolgen. Entsprechend würden sie häufig ihre Erkenntnisse im Hinblick auf Best-Practice und psychische Gesundheit mit den Unternehmen teilen, an denen sie beteiligt seien. Die Unternehmen, die sich bereits vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie um die psychische Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter gekümmert hätten, hätten über gute Voraussetzungen verfügt, ihre Beschäftigten - wo notwendig - zusätzlich zu unterstützen.



Besonders gut aufgestellt gewesen seien beispielsweise Unternehmen, bei denen ein Teil der Gesundheitsleistungen die psychische Gesundheit abdecke und die über Programme zur Unterstützung von Mitarbeitern, interne Beauftragte für psychische Gesundheit und entsprechende Trainings verfügen würden. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Dialogs mit den Unternehmen sei die psychische Gesundheit auch aus Kundenperspektive. Sofern angebracht, würden die Experten mit den Unternehmen sprechen und die Bedeutung von Maßnahmen betonen, die die psychische Gesundheit ihrer Kunden schützen würden. Da immer mehr Unternehmen Produkte, Lösungen und Dienstleistungen entwickeln würden, die direkt auf die Unterstützung der psychischen Gesundheit der Menschen abzielen würden, werde dieser Bereich auch aus Investorensicht zunehmend interessanter. Dies sei beispielsweise ein bedeutender Wachstumsbereich für Gesundheitsdienstleister, der sich auch auf verwandte Branchen erstrecke.



Der Dialog mit den Unternehmen habe den Experten gezeigt, dass Unternehmen mit einer Strategie für Wohlbefinden und psychische Gesundheit im Allgemeinen über eine bessere Mitarbeiterbindung, ein angenehmeres Arbeitsumfeld und eine belastbarere Belegschaft verfügen würden. Als Investor sei eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Unternehmen zu diesem Thema äußerst wichtig. Denn die Experten seien davon überzeugt, dass ein der Gesundheit förderliches, vorteilhaftes Arbeitsklima ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Unternehmen in ihren Portfolios sei. Es sei offensichtlich, dass gut geführte Unternehmen mit der Zeit gegangen seien und sich mit der psychischen Gesundheit innerhalb ihrer Organisation befassen würden. Laut der WHO zeigen Studien, dass jedem Dollar, der in Maßnahmen gegen Depressionen und Angstzustände investiert werde, ein Ertrag von fünf Dollar gegenüberstehe.



Auch nach Corona dürften die für psychische Gesundheit zuständigen Einrichtungen unter erhöhtem Druck stehen, nachdem sie bereits zuvor unter Kapazitätsengpässen gelitten hätten. Viele Menschen würden unter längerfristigen Problemen leiden. Während Corona die psychische Gesundheit vieler Menschen beeinträchtigt und neue Hürden für bereits darunter leidende Personen geschaffen habe, wirke sich die Pandemie auch auf Menschen aus, die zuvor nicht betroffen gewesen seien. In Großbritannien beispielsweise habe die Statistikbehörde kürzlich bekannt gegeben, dass die Zahl der Erwachsenen mit Depressionssymptomen sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt habe. Daher sei es für die Experten aus Investorensicht wichtig, die Unternehmen in ihren Portfolios oder solche, die sie ins Auge gefasst hätten, dazu zu ermuntern, die erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung ihrer Mitarbeiter zu ergreifen. Aus Arbeitgeberperspektive würden sie weiterhin ihren Angestellten Programme zur Verfügung stellen, um jedem zu helfen, der Unterstützung brauche. (23.10.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Bedeutung der psychischen Gesundheit und des Wohlergehens ist im Zuge der Corona-Krise gestiegen, so Charlotte Nisbet, Analystin im Governance and Responsible Investment Team und Mitglied der Mental Health Group von Janus Henderson.Viele Menschen seien mit Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Unsicherheit, Trauer und Isolation konfrontiert oder würden "an vorderster Front" arbeiten, was zu einer möglichen Verschlechterung der psychischen Gesundheit führen könne. Schon vor der Pandemie seien die Zahlen über den weltweiten Zustand der psychischen Gesundheit alarmierend gewesen. Laut WHO verliere die Weltwirtschaft jährlich mehr als 1 Billion US-Dollar infolge von Depression und Angstzuständen. Im internationalen Durchschnitt gebe es pro 10.000 Menschen weniger als eine psychiatrische Fachkraft. Darüber hinaus seien gemäß Untersuchungen der Lancet Commission psychische Störungen weltweit auf dem Vormarsch und würden die Weltwirtschaft bis 2030 mit voraussichtlich 16 Billionen US-Dollar belasten.