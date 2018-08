Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:

19,65 EUR +2,26% (16.08.2018, 14:05)



London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

GBP 17,355 +1,88% (16.08.2018, 14:30)



ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (16.08.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 20 auf 19 GBP.Die H1-Zahlen seien solide ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei sei der profitable Wachstumskurs in Asien fortgesetzt worden. Demgegenüber habe Gegenwind von der Währungsseite gestanden. Beide Trends sollten sich in abgeschwächter Form auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen. Die im März 2018 angekündigte Abspaltung von M&G Prudential gehe laut Unternehmensangaben voran. Rießelmann habe seine Ergebnisprognosen nach unten revidiert. Dem weiterhin hohen Wachstumspotenzial im asiatischen Versicherungsmarkt stehe das ambitionierte Bewertungsniveau gegenüber, aus dem er nur ein moderates Kurspotenzial für die Prudential-Aktie ableiten könne.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Prudential-Aktie bestätigt und das Kursziel von 20 auf 19 GBP reduziert. (Analyse vom 16.08.2018)Börsenplätze Prudential-Aktie: