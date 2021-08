London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

1.497,248 GBp +2,94% (23.08.2021, 15:21)



ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (23.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 16,50 GBP auf 15,50 GBP.Das Zahlenwerk des H1/2021 habe erneut deutliche Erholungsanzeichen aufgewiesen, sei jedoch schlechter als erwartet ausgefallen, was ergebnisseitig u.a. an der Neubewertung (milliardenschwere Wertberichtigung) des zur Abspaltung anstehenden US-Geschäfts (geplant für 13.09.) gelegen habe. Auf Segmentebene hätten mit Ausnahme vom indonesischen Markt alle Regionen/Länder teilweise deutliche Ergebnisverbesserungen aufweisen können. Die Bilanzkennzahlen (per 30.06.2021) hätten nach Erachten des Analysten auf einem soliden Niveau gelegen. Prudential sei weiterhin optimistisch, dass spätestens im Verlauf von H2/2021 ein deutlicher Schritt hin zu einer Normalisierung der Wirtschaftlage in allen Regionen, in denen sie operieren würden, möglich sei. Lennertz sei jedoch weiterhin skeptisch, da sich die Pandemielage gerade in den asiatischen Ländern derzeit eher wieder verschlechtere, was dazu führe, dass ein Großteil der für Prudential relevanten Länder erneut Lockdown-Maßnahmen umsetze. Darüber hinaus rechne er auch damit, dass sich der anhaltende Konflikt um Hong Kong (größter Ergebnisträger) negativ auswirken werde. Lennertz habe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: -1,16 (alt: +1,46) USD; DPS 2021e: 0,18 (alt: 0,25) USD; EPS 2022e: 0,96 (alt: 1,59) USD; DPS 2022e: 0,20 (alt: 0,30) USD) mehrheitlich reduziert.Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bewertet die Prudential-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 23.08.2021)Börsenplätze Prudential-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:17,50 EUR +2,34% (23.08.2021, 15:07)