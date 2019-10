Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

65,44 EUR -0,21% (04.10.2019, 15:37)



Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

65,44 EUR +0,46% (04.10.2019, 15:25)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (04.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse der DZ BANK:Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist eine Abspaltung des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Das noch junge Unternehmen sei ein strategischer Investor und Betreiber von schnell wachsenden Internetunternehmen für Verbraucher, die sich insbesondere auf Online-Kleinanzeigen, Zahlungen und Fintech sowie die Lieferung von Lebensmitteln in Märkten wie Indien, Russland und Brasilien konzentrieren würden. In Prosus sei zudem eine Reihe von IT-Beteiligungen, welche ursprünglich zu Naspers gehört hätten, gebündelt. Die bekanntesten Investitionen seien das chinesische Internetunternehmen Tencent, der russische E-Mail-Anbieter Mail.ru sowie der international tätige Essensbestell- und Lieferdienst Delivery Hero. Im Jahr 2001 habe Naspers für rund 32 Mio. US-Dollar 31% von Tencent erworben. Heute sei allein diese Beteiligung ca. 130 Mrd. US-Dollar wert.Seit dem 11. September 2019 seien die Aktien von Prosus an der Euronext Amsterdam und in Form einer Sekundärnotierung an der Johannesburger Börse gelistet. Bereits am ersten Handelstag sei der Kurs gegenüber dem Ausgabepreis um rund 30% auf fast 78 Euro nach oben geschossen. Zu diesem Zeitpunkt sei Prosus mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 125 Mrd. Euro das wertvollste Unternehmen der Niederlande gewesen, vor bekannten Konzernen wie Royal Dutch Shell und Unilever. Inzwischen sei der Kurs wieder zurückgekommen, liege aber immer noch über dem Ausgabepreis von 58,70 Euro. Mit einem Anteil von 73% sei die Muttergesellschaft Naspers der größte Aktionär.Da die Marktkapitalisierung von Prosus ungefähr dem Wert der Beteiligung an Tencent entspreche, dürfte der zukünftige Kursverlauf der Aktie maßgeblich von der Entwicklung des Internetriesen abhängig sein. Neben Alibaba und Baidu sei Tencent eines der größten börsengelisteten Technologieunternehmen Chinas. Es gebe nahezu keinen Bereich im Internet, in dem Tencent nicht vertreten sei. In China dominiere das Unternehmen vor allem den Social-Media-Bereich. Weltweit gehöre Tencent zu den größten Anbietern von Videospielen. So sei beispielsweise der Verkaufsschlager Fortnite ein Spiel der Tencent-Beteiligung Epic Games. (Analyse vom 04.10.2019)Börsenplätze Prosus-Aktie: