Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

83,68 EUR +3,16% (20.05.2020, 14:59)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (21.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Nicht nur bei DAX & Co. ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ), auch beim EURO STOXX 50 steht im Juni die Zusammensetzung auf dem Prüfstand, dabei hat die Technologie-Holding Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) gute Chancen, in den Leitindex der Eurozone aufgenommen zu werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Basis aktueller Daten sei die Aktie des niederländisch-südafrikanischen Unternehmens inzwischen auf einem "Fast Entry"-Platz für eine außerordentliche Aufnahme gelandet, wie die Analysten von J.P. Morgan und die Commerzbank übereinstimmend feststellen würden. Der auf Basis des Streubesitzes berechnete Börsenwert liege bei rund 35 Mrd. Euro, der gesamte bei 132 Mrd. Euro. Damit sei Prosus laut Commerzbank die "größte Eurozonen-Aktie, die nicht im EURO STOXX 50 vertreten ist." Absteigen würde wohl Société Générale ( ISIN FR0000130809 WKN 873403 ). Während mögliche Änderungen am 1. Juni bekannt gegeben würden, fänden Wechsel zum 22. Juni statt.Prosus sei seit September nicht nur in Johannesburg, sondern auch an der Euronext in Amsterdam notiert. Das Unternehmen sei vom südafrikanischen Medien- und Internetkonzern Naspers abgespalten worden, der noch mit 72,5 Prozent an Prosus beteiligt sei. Dadurch habe Naspers seine Beteiligungen an Internetunternehmen wie Delivery Hero oder auch Tencent über Prosus an die Börse gebracht. Diese seien der aktuelle Kurstreiber Nummer Eins, würden sie doch als Profiteure der Corona-Krise gelten. Vom Indexaufstieg sollten positive Kursimpulse ausgehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Prosus-Aktie. (Ausgabe 20/2020)Börsenplätze Prosus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:83,64 EUR +4,68% (20.05.2020, 15:08)