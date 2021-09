Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

79,74 EUR +2,69% (06.09.2021, 11:53)



Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

79,96 EUR +3,36% (06.09.2021, 12:15)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (06.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX).Die Prosus N-Aktie sei in den letzten Monaten deutlich unter Druck geraten (Kursentwicklung seit Hoch Mitte Februar 2021 von 110 Euro: -27%), weil die chinesische Regierung verstärkten regulatorischen Druck auf die heimischen Technologiekonzerne ausübe, was auch die Hauptbeteiligung von Prosus, Tencent (Beteiligung von 29%), treffe. Die weitere Entwicklung hierzu sei schwer abzuschätzen.Unabhängig davon habe Prosus Ende August ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 5 Mrd. USD bekannt gegeben (Laufzeit bis 19.08.2022), nachdem das alte Programm am 22.06.2021 ausgelaufen sei. Das Aktienrückkaufprogramm diene auch zur Unterstützung des Aktientauschs mit dem Mutterkonzern Naspers, der per 16.08.2021 abgeschlossen worden sei. Naspers halte nun 56,9% an Prosus und Prosus 49,0% an Naspers.Darüber hinaus habe Prosus ebenfalls Ende August eine Anteilsaufstockung auf 27,47% (bisher: 24,97%) am Essenslieferdienst Delivery Hero bekannt gegeben (Transaktionsabschluss für Ende September erwartet) sowie die Übernahme der indischen Zahlungsplattform Billdesk für 4,7 Mrd. USD. In Reaktion auf die Ankündigungen habe die Prosus-Aktie auch wieder um rund 13% zulegen können (31.08. bis 06.09. morgens). Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2021/22e auf 3,83 (alt: 6,62) USD reduziert (EPS 2022/23e: unverändert 4,75 USD). Auf Basis des NAV-Modells habe er für die Prosus N-Aktie ein neues Kursziel von 90,00 (alt: 105,00) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (zwölf Monate: 0,14 Euro je Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Prosus-Aktie: