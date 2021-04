Tradegate-Aktienkurs Proofpoint-Aktie:

142,25 EUR +30,68% (26.04.2021, 19:59)



NASDAQ-Aktienkurs Proofpoint-Aktie:

172,5975 USD +30,97% (26.04.2021, 20:14)



ISIN Proofpoint-Aktie:

US7434241037



WKN Proofpoint-Aktie:

A1JW8Q



Ticker-Symbol Proofpoint-Aktie:

POF



NASDAQ-Symbol Proofpoint-Aktie:

PFPT



Kurzprofil Proofpoint Inc.:



Proofpoint, Inc. (ISIN: US7434241037, WKN: A1JW8Q, Ticker-Symbol: POF, NASDAQ-Symbol: PFPT) ist ein Security-as-a-Service-Anbieter, der es großen und mittleren Unternehmen ermöglicht, ihre sensiblen Daten zu verteidigen, zu schützen, zu archivieren und zu verwalten. Die Security-as-a-Service-Plattform des Unternehmens besteht aus einer integrierten Suite von On-Demand-Datenschutzlösungen, einschließlich Schutz vor Bedrohungen, Reaktion auf Vorfälle, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Archivierung, Verwaltung, eDiscovery und sichere Kommunikation. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf einer Cloud-basierten Plattform.



Das Unternehmen bietet eine mehrstufige Security-as-a-Service-Plattform, die Lösungen, Plattformtechnologien und Infrastruktur umfasst. Zu seinen Produktfamilien gehören E-Mail-Sicherheit, Proofpoint Advanced Threat Protection, Proofpoint Information Protection and Archiving und Proofpoint Digital Risk Protection. Zu den Plattformdiensten des Unternehmens gehören Bedrohungserkennung, Extraktion von Bedrohungsinformationen, Nexus-Bedrohungsgrafik, Echtzeiterkennung, Informationsklassifizierung und intelligente Richtlinien. (26.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Proofpoint-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des IT-Security-Unternehmens Proofpoint Inc. (ISIN: US7434241037, WKN: A1JW8Q, Ticker-Symbol: POF, NASDAQ-Symbol: PFPT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein sehr ungewöhnlicher Kurssprung bei der IT-Security-Aktie. Eigentlich habe Proofpoint angekündigt, gegen Ende der Woche die aktuellen Geschäftszahlen zu veröffentlichen. Doch der ursprüngliche Terminplan sei über den Haufen geworfen worden. Anleger freue es. Der Grund für diese Entwicklung sei simpel.Proofpoint habe sich mit Thomas Bravo, einer Private-Equity-Firma, die auf den Software- und Technologie-Sektor spezialisiert sei, auf eine Übernahme geeinigt. 176 Dollar (etwa 145 Euro) je Aktie sollten Anleger erhalten. Das entspreche rund 34 Prozent Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Gesamtvolumen: 12,3 Milliarden Dollar.Nebenbei habe Proofpoint noch einen 15-prozentigen Umsatzanstieg im ersten Quartal gemeldet.Wer allerdings davon überzeugt ist, bereits eine aussichtsreiche Alternative zum Investieren gefunden zu haben, kann selbstverständlich auf dem aktuellen Niveau seine Aktien regulär an der Börse verkaufen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Proofpoint-Aktie. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Proofpoint-Aktie: