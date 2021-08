Der Prognosebericht der Deutschen Telekom sei mit elf Seiten der längste und erfülle zugleich von allen untersuchten Unternehmen die meisten Transparenzanforderungen. Allerdings zeige sich wie schon in den vergangenen Jahren, dass auch deutlich kürzere Berichte sehr transparent sein könnten. So würden Deutsche Wohnen und Deutsche Post DHL (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) nur zwei Seiten benötigen, um das höchste Transparenzniveau zu erreichen.



"Während der Pandemie wird besonders deutlich, mit wie viel Unsicherheit die Prognosen der Unternehmen behaftet sind. Das zeigt sich insbesondere an den zahlreichen Prognoseanpassungen im vergangenen Jahr. Dennoch sind Prognosen eine wichtige Orientierung für Aktionäre über die zukünftige Unternehmensentwicklung. Prognosen schaffen Vertrauen", kommentiere Klaus Rainer Kirchhoff, Gründer und CEO der Kirchhoff Consult AG.



Während nichtfinanzielle Leistungsindikatoren für Unternehmen immer wichtiger würden und daher Teil der Transparenzkriterien für Prognoseberichte seien, hätten die DAX-Unternehmen hier noch Potenzial. Nur elf der analysierten Unternehmen würden eine quantitative Prognose zu nichtfinanziellen Indikatoren bereitstellen, während ein weiteres Unternehmen qualitative Aussagen treffe. Obwohl ESG-Faktoren insgesamt an Relevanz gewinnen würden, zeige sich hinsichtlich ihrer Integration in die Prognosen damit sogar ein leicht rückläufiger Trend.



Jens Hecht, Managing Partner der Kirchhoff Consult AG, habe gesagt: "Bei den Prognosen zu ESG-Kennzahlen gibt es noch großen Nachholbedarf. Nachhaltigkeit spielt für die Anleger eine wichtige Rolle, daher muss die nachhaltige Leistung der Unternehmen genauso messbar sein wie der finanzielle Erfolg."



Von den 21 untersuchten Unternehmen, die ihre Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 einer im Vorjahresbericht abgegebenen quantitativen Prognose gegenüberstellen würden, hätten nur drei ihre Prognose erreicht. Drei weitere Unternehmen hätten ihre Prognose übertroffen. Mit 15 Unternehmen habe die Mehrheit das prognostizierte Ergebnis jedoch unterschritten.



Die auffällig niedrige Prognosegenauigkeit in diesem Jahr sei vor allem der negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Zuge der Covid-19-Pandemie geschuldet. Dies gehe auch aus den Begründungen der Unternehmen für die Prognoseabweichung hervor, die erfreulicherweise 18 der insgesamt 19 Unternehmen mit abweichender Prognose bereitstellen würden: Fast alle Unternehmen würden dabei auf die Pandemie verweisen. (17.08.2021/ac/a/m)







