Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

8,12 Euro +0,09% (06.04.2017, 17:11)



Nyse-Euronext-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

8,64 USD -0,29% (06.04.2017, 17:24)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



Nyse-Euronext-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, Nyse-Euronext-Ticker-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver.

(06.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von Analyst Phil Russo von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Phil Russo vom Investmenthaus Raymond James in Bezug auf die Aktien des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, Nyse-Euronext-Ticker-Symbol: AG) nunmehr die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor nehmen die Analysten von Raymond James eine Überarbeitung der Bewertungsmodelle vor.Analyst Chris Thompson setzt das Kursziel für die Aktien von First Majestic Silver Corp. von 11,40 auf 10,75 CAD nach unten. Der Titel biete aber inzwischen ein ausgeglichenes Risikoprofil.Die Aktienanalysten von Raymond James stufen in ihrer First Majestic Silver-Aktienanalyse den Titel von "underperform" auf "market perform" hoch.XETRA-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:8,16 Euro +2,80% (06.04.2017, 16:59)