München (www.aktiencheck.de) - Die Schwankungen im DAX waren in diesem Jahr bereits sehr groß, so die Experten der DAB BNP Paribas.Kurzfristige Kursbewegungen seien dennoch nicht ausgeschlossen. Für Bernd Linke von der HOPPE VermögensBetreuung GmbH & Co. KG aus Menden seien diese stark mit den aktuellen politischen Entwicklungen verbunden: "Der bisherige Jahresverlauf an den Aktienmärkten war von teils heftigen Schwankungen geprägt. Hauptursachen hierfür waren die Unsicherheiten rund um die Strafzölle und einen möglichen Handelskrieg sowie die nach wie vor schwelende Europakrise, die durch Italien neu angefacht wurde. Beides sind Themen, die auch in den kommenden Wochen für Volatilität an den Aktienmärkten sorgen werden. Sollten den jüngsten Absichtserklärungen von US-Präsident Trump und EU-Kommissionschef Juncker im Zollkonflikt jedoch ernsthaft Taten folgen, sind auch Überraschungen nach oben möglich."Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 30 unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (01.08.2018/ac/a/m)