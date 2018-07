München (www.aktiencheck.de) - Für 77 Prozent der unabhängigen Vermögensverwalter, welche die DAB BNP Paribas monatlich befragt, sind deutsche Aktien derzeit fair bewertet, so die Experten der DAB BNP Paribas.Nils Petersen von der TOP Vermögensverwaltung AG aus Itzehoe sehe für den Sommer einige Wetterkapriolen voraus: "Handelskrieg, Regierungsstreit in Deutschland, Europa dank Italien in der nächsten Krise. Alles Vorzeichen für einen heißen Sommer an den Kapitalmärkten. Aber es sind auch alles nur politische Faktoren, die genauso schnell wie ein Sommergewitter aufziehen, sich abregnen und anschließend wieder Platz für die Sonne machen. Und wenn die Sonne auf den Regen folgt, dann wachsen eben nicht nur die Bäume in den Himmel, sondern auch wieder die Aktienkurse."Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 30 unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (02.07.2018/ac/a/m)