Die Papiere von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) seien ebenfalls um rund 9% nach oben geklettert nachdem der boomende Internethandel dem Online-Bezahldienst im Sommer einen Gewinn von USD 694 Mio. beschert habe, welcher über die Analystenerwartungen von USD 648 Mio. gelegen habe.



Von überzeugenden Quartalszahlen habe auch die Aktie des Kreditkarten-Unternehmens American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) profitiert. Im abgelaufenen dritten Quartal habe der Nettogewinn dank kauffreudiger Kunden und niedrigerer Steuern um 22% auf USD 1,7 Mrd. erhöht werden können. Die Papiere seien am Freitag mit einem Plus von 3,8% aus dem Handel gegangen.



Weniger gut sei es für eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) gelaufen, denn die Aktie sei um fast 9% auf den niedrigsten Stand seit beinahe zwei Jahren abgesackt. Grund hierfür sei eine Herabstufung durch ein Analystenhaus gewesen.



Diese Woche würden u.a. Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) und Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) berichten. (22.10.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag hat Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe der Konsumgüterkonzern einen organischen Umsatzanstieg von 4% auf USD 16,69 Mrd. sowie einen Gewinnanstieg von 12% auf USD 3,2 Mrd. verzeichnet. Die Aktie habe mit einem Plus von 9% geschlossen.