Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), habe ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorgelegt. Die Markterwartungen seien deutlich übertroffen worden. Die Anleger hätten die vorgelegten Zahlen goutiert und hätten die Aktien entgegen dem Markttrend um 0,4% steigen lassen.



Auch die US-Bank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) habe den Gewinn dank eines Booms bei Übernahmen und Fusionen deutlich steigern können: Im vierten Quartal habe der Gewinn mit USD 3,59 Mrd. um 10% gegenüber dem Vorjahreswert gesteigert werden können und somit die Analystenerwartungen von USD 3,43 Mrd. übertreffen würden. Die Aktien hätten um 1,8% zugelegt.



In einer Pressemitteilung habe Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) gestern nach Börsenschluss bekanntgegeben, dass der Impfstoff-Kandidat "VLA2001" in vorläufigen Laborstudien bei Verabreichung von drei Dosen des COVID-19-Impfstoffkandidaten in 100% der getesteten Serumproben neutralisierende Antikörper gegen das Ursprungsvirus, die Delta-Variante und immerhin zu 87% auch gegen die Omikron-Variante gefunden worden seien. Im nachbörslichen Handel auf Tradegate habe der Aktienkurs rund 48% zulegen können. (20.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) konnte dem Kostendruck via Preiserhöhungen bislang gut entgegenwirken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Konzern passe seinen Ausblick für das Fiskaljahr 2022 nach oben an, erwartet jedoch weiterhin Gegenwind von der Rohstoffseite. Die Aktien hätten um 3,4% zulegen können.